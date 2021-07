Madagascar: Jiramobile - Lancement officiel hier à Ankorondrano

La Jirama poursuit ses efforts pour relever le défi de mieux satisfaire sa clientèle. Bien que de nombreuses imperfections soient constatées, la société d'État ne cesse d'avancer de nouvelles solutions innovantes, selon ses dirigeants.

Améliorer sa relation avec les usagers ! C'est dans cette optique que la Jirama a lancé son nouveau service de proximité baptisé « Jiramobile ». D'après les explications, il s'agit d'une agence Jirama mobile, qui se rapproche davantage des clients dans les divers quartiers. « La Jirama veut relever le défi d'être proche des clients. La solution Jiramobile a été initiée pour montrer aux usagers que désormais, c'est la Jirama qui vient vers eux.

Il s'agit d'un effort mené dans le cadre de l'amélioration de la qualité de service », ont soutenu les représentants de la Jirama, lors du lancement officiel de Jiramobile, hier à Ankorondrano. A noter que la Jiramobile est une agence mobile qui offre les mêmes services que les agences de la Jirama, déjà connus par les usagers. « Avec une équipe dynamique expérimentée et professionnelle, la Jiramobile vous reçoit pour vos demandes de branchements (eau et électricité), vos réclamations, pour tous besoins de renseignements et conseils clients, pour déposer vos coupons auto-relevés, vos paiements de facture ou achats de code de rechargement pour les services prépayés », ont-ils ajouté.

Services. Toutefois, les initiateurs du projet ont souligné que la Jiramobile reçoit uniquement les paiements par chèque ou par carte bancaire. Aucun paiement en espèce ne sera donc accepté. « Nous mettons tous nos efforts à l'œuvre pour satisfaire et nous rapprocher encore plus de vous, notre aimable clientèle, car pour nous, le client prime », dixit le DG de la Jirama, Vonjy Andriamanga. Pour cette première tournée, la Jiramobile était à Ankorondrano Andranomahery le mercredi 21 juillet 2021. Hier, elle était à Ankorondrano Andrefana.

Ce vendredi, Jiramobile prévoit de marquer sa présence au Galaxy Andraharo et à Ambohimanarina. Selon la Jirama, le déploiement et les services de la Jiramobile ont permis d'éviter aux familles vulnérables cibles du projet de branchement social de se déplacer vers les agences, qui pourraient être loin. En effet, la Jirama se déplace désormais vers les quartiers pour la signature de contrats des intéressés, la réception de nouvelles demandes de branchements, etc. L'équipe de la Jiramobile reçoit et traite également tous les autres services disponibles dans les agences traditionnelles. Selon la Jirama, ce lancement n'est qu'un début, car elle prévoit déjà de lancer un autre concept appelé #NyMpanjifaNoLaharampahamehana.