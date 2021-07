Egypte: Discours du Président à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution de 23 juillet 1952

Au nom d'Allah le Clément le Miséricordieux Noble peuple d'Égypte. Cher peuple généreux, Le 23 juillet passe chaque année pour susciter les sentiments de fierté et de dignité chez les égyptiens qui ont repris le pouvoir de leur pays après une grande lutte.

Aujourd'hui est l'anniversaire d'une glorieuse Révolution ... Elle a réussi à changer la réalité de la vie sur la terre d'Égypte, elle a pu réaliser des changements radicaux dans tous les domaines, pour mettre notre pays sur la carte politique du monde, en commençant un nouveau processus de l'action nationale pour réaliser les espoirs du peuple égyptien, en provoquant des transformations qualitatives, des points de vue politique, économique et social. L'impact de la glorieuse Révolution de Juillet s'est étendu au-delà des frontières de la région, ses réverbérations ont atteint toutes les parties du globe pour offrir l'inspiration et l'espoir aux peuples qui luttent pour leur liberté, en contribuant à changer les rapports de force dans le monde, afin de privilégier les intérêts et l'indépendance de la décision nationale de ces peuples.

À ce souvenir immortel national, nous nous rappelons avec fierté le symbole de cette révolution... le feu Président "Mohamed Naguib" qui a courageusement répondu à l'appel du devoir national... dans un moment critique et déterminant. Nous saluons et apprécions également son leader ... le Chef éternel "Gamal Abdel Nasser", qui a fait tout son possible, pour exprimer les espoirs des égyptiens à avoir une patrie libre, où règne la justice sociale. Ce qui confirme que l'Égypte est riche de ses fils fidèles, d'une génération à l'autre, on remet le drapeau national flottant au vent, pour toujours et à jamais, si Dieu le veut, et grâce à la détermination et l'originalité de ce grand peuple .

Noble peuple d'Égypte, Le temps passe, et la nature des défis auxquels notre pays est confronté change, depuis la Révolution de Juillet, passant par les guerres défendant les causes de nos frères, ainsi que la restauration de la terre et la réalisation de la paix, jusqu'à les défis contemporains. Notamment face au terrorisme, que les forces armées et la police ont réussi à assiéger et à affaiblir son pouvoir. Le peuple égyptien a toujours été à la hauteur de ces grandes responsabilités, basant sur les valeurs d'appartenance et de fidélité à la patrie.

Quant au défi actuel, ayant une importance primordiale pour nous tous, il consiste à changer la réalité de la vie en Égypte sous tous ses aspects, par le travail sérieux afin de réaliser un développement global basé sur une planification minutieuse, dans le cadre d'une vision et d'une stratégie nationales à part entière, dont l'objectif principal est de construire un pays fort et avancé dans tous les domaines. Cette vision a commencé avec la mise en œuvre d'un programme national de réforme économique et sociale globale, qui prend en compte les catégories des faible revenus et les groupes les plus nécessiteux.

Tout en offrant l'opportunité et le climat appropriés, pour encourager les investissements locaux et étrangers, et renforcer les valeurs et les méthodes de la science moderne dans tous les aspects de notre vie. Je vous le dis en toute sincérité : D'après la civilisation de ce grand peuple, nous croyons profondément que nous sommes tous des partenaires dans ce pays, et donc responsables de réaliser son progrès et sa prospérité. J'avais et j'ai toujours confiance en notre capacité à accomplir des miracles, à réaliser ce qui nous rend satisfait au présent et à l'avenir de l'Égypte, avec la grandeur et la gloire de son passé.

Pour que chaque citoyen dans ce pays peut trouver une place pour lui et ses fils, inspiré par l'esprit éternel de la Révolution de Juillet. « Nous sommes capables de préserver les capacités de la nation et les acquis de son grand peuple. » En conclusion, je vous adresse à nouveau mes salutations à cette glorieuse occasion, Bonne année, et notre chère Égypte jouisse de la sécurité et du progrès. Pour toujours : Vive l'Égypte, vive l'Égypte, vive l'Égypte.. As-Salâmou 'Alaykoum wa Rahmatoullâhi wa Barakâtouh