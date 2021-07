Seychelles: Le réseau de télécommunications aux Seychelles sera en maintenance ce week-end

Les Seychelles s'attendent à des interruptions dans les services de télécommunications ce samedi soir à dimanche midi, lorsque la Seychelles Cable Systems Company entreprendra des travaux de maintenance.

La société a déclaré mercredi que selon les mesures effectuées au mois de mai, il avait été déterminé qu'il y avait une dégradation substantielle du signal sur les sections terrestres du système d'Afrique de l'Est des Seychelles (SEAS).

"La cause de la dégradation est un joint terrestre dans les égôuts situé sur la plage à Beau Vallon aux Seychelles et un joint terrestre à Dar es Salaam, en Tanzanie. Le fournisseur Alcatel Submarine Networks a confirmé que les deux joints doivent être remplacés dès que possible car le signal se dégrade continuellement et il est fort probable que le trafic cessera d'ici quelques mois", a ajouté la société.

La Seychelles Cable Systems Company a déclaré que l'on s'attend également à ce qu'il y ait un impact négatif sur la qualité du service de de télécommunication à l'échelle nationale au cours de cette période.

Pendant ce temps, le secrétaire principal du Département de l'information, de la communication et de la technologie, Benjamin Choppy, a déclaré mercredi à la SNA que les Seychelles s'attendent à voir atterrir le deuxième système de câble de communication sous-marin - le Pakistan East Africa Cable Express (PEACE) - d'ici la fin du premier trimestre de 2022.

Le deuxième système de câbles sous-marins fournira aux Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, une sécurité de connectivité.

PEACE partira du Pakistan, montera en Europe et redescendra en Afrique. La branche reliant les Seychelles viendra du Kenya. Le projet entrepris par la Seychelles Cable Systems Company Limited devrait coûter 20 millions de dollars.

"Le système a déjà été fabriqué et en ce moment, une certaine planification est en cours concernant son déploiement", a déclaré M. Choppy.

"Nous devons nous adapter au calendrier du système plus vaste. Sur la base du plan de travail le plus récent que nous avons reçu de Huawei Marine Network, l'entrepreneur chargé du projet, notre câble atterrira vers la fin du premier trimestre de l'année prochaine, en supposant qu'il n'y ait pas de conditions défavorables au niveau international. Les opérations commerciales devraient commencer peu après », a-t-il ajouté.

La signature pour l'installation du câble a eu lieu en 2018 et les travaux devaient commencer en 2019 et s'achever en 2020, mais cela a été repoussé à juillet 2021 et maintenant à mars 2022.

Le deuxième câble sous-marin atterrira à Perseverance - une île artificielle sur la côte nord-est de l'île principale de Mahé - et pour le moment, la nouvelle station d'atterrissage du câble est en cours de construction et devrait être prête d'ici la fin de ce mois afin de recevoir le matériel qui arrivera d'ici le mois d'août prochain.

Actuellement, les Seychelles ne disposent que d'un seul câble à fibre optique, construit dans le cadre du Seychelles East Africa System (SEAS) en 2012 reliant l'île principale - Mahé - à Dar es Salaam, en Tanzanie.

SEAS prend en charge plus de 90 % du trafic Internet dans le pays, la quantité sur le satellite étant minime.

« La principale raison d'être du deuxième câble est d'assurer la sécurité de la connectivité car nous n'avons actuellement qu'un seul câble. Si un problème survenait sur le câble actuel, nous perdrions la connexion et resterions dans le noir. Il sera difficile pour les opérateurs de passer sur les satellites étant donné la quantité de trafic que nous avons sur le câble actuel », a déclaré M. Choppy.