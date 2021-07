Liberia: Une Démonstration d'Arrogance, De Cupidité Et d'Insensibilité Téméraire

Pour des raisons clairement égoïstes, les membres du parlement libérien ont distribuéprès de 4 millions de dollars américains entre eux à Capitol Hill, tout en pensant que c'est un geste honorable et légitime, comme quoi cet argent est dans le budget national.

Vraiment, n'est-ce pas là une démonstration de cupidité arrogante de la part d'un petit groupe d'hommes et de femmes qui prétendent représenter le reste des 5 millions de Libériens ? En tout cas, pour nous, ce n'est rien d'autre qu'une grande insensibilité et un vol et une corruption politique, comme l'a si bien dit récemment le chef de l'opposition M. Alexander B. Cummings.

Au moment où la pandémie mortelle fait ravage et la pauvreté bat son plein dans le pays, le fait que les législateurs ne font que défendre leurs propres intérêts égoïstes, sous le prétexte d'échanger avec leurs électeurs respectifs est très décevant.

Ce qui est même paradoxal, c'est que les législateurs président le budget national et exigent régulièrement un rapport de performance de l'exécutif, en particulier des ministères et agences, m ais ces mêmes personnes refusent systématiquement d'être auditées et ne sont donc pas responsables devant les personnes qui les ont élues.Comment oseraient-ils demander des comptes à l'exécutif alors qu'eux-mêmes ne rendent pas des comptes ?

Pendant que les enseignants et les autres fonctionnaires sont mis à la retraite sans percevoir d'allocations et le paiement des salaires mensuels est retardé dans une économie où la majorité vit avec moins de 2,00 USD par jour, 103 législateurs se partagent environ 4 millions de USD en plus de leurs salaires mensuels et avantages sociaux qui couvrent le logement, la voiture, le chauffeur, l'essence, le cuisinier, la sécurité, la santé et le personnel de bureau personnel. Voyez-vous où se dirige le Libéria ?

Pourtant, avec une telle démonstration de cupidité incontrôlable et d'insensibilité imprudente, les salles du bâtiment du parlement coulent en raison du manque d'entretien, tandis que de graves crises sanitaires se profilent et les toilettes sont fermées en raison du manque d'eau courante. Les visiteurs sont ainsi honteusement contraints d'aller uriner ou déféquer derrière des conteneurs à l'intérieur de la cour du Capitole.

Les électeurs libériens doivent faire preuve de sobriété à chaque fois qu'ils se rendent aux urnes pour décider de la direction du pays. Ce n'est pas la qualité de leadership qu'ils envisageaient quand ils votaient en 2017 et en 2020.

Et au moment où nous p arlons, ce petit pays de 5 millions d'habitants n'a pas de vaccins pour lutter contre le coronavirus en dépit du fait que le niveau d'alerte de l'épidémie dans le pays se trouve au niveau 4, le niveau le plus élevé, selon le Centre américain de contrôle et de Prevention des maladies. En outre, les hôpitaux qui luttent contre la pandémie à travers le pays manquent d'oxygène, sans parler des EPI pour les médecins et les infirmières qui sont en première ligne de la lutte.

Les législateurs se distribuent des millions entre eux aux dépens du peuple sans aucun remords. Il est dommage que cette nation soit soumise à une si mauvaise gouvernance.

Cependant, les Libériens ont le pouvoir de changer les parlementaires corrompus et égoïstes du Capitol Hill. Ils peuvent protester en vertu de la loi et demander à leurs législateurs d'abroger une telle loi qui leur permet de distribuer des millions pendant que les hôpitaux et les écoles à travers le pays manquent de médicaments, d'outils pertinents pour travailler, de chaises et d'enseignants qualifiés.

Nous pensons que l'exécutif prend plaisir à débourser un tel argent pour avoir feu vert pour piller ce qui reste dans les caisses de l'Etat, alors que le système de contrôle et de contrepoids est relégué et que les législateurs se régalent avec 30 000 $ US chacun dans leurs poches.