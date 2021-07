Sénégal: Cheikh Tidiane Diallo, Imam Ratib de la grande mosquée de Saint-Louis - "L'éducation de la jeunesse fait défaut et les parents et l'état doivent y jouer pleinement leurs rôles"

La prière de l'Aïd El Kébir à la Grande Mosquée de Saint-Louis a été dirigée par l'Imam Ratib Cheikh Tidiane Diallo qui a axé son sermon sur la nécessité pour les parents d'éduquer leurs enfants à la base avant même l'école.

"L'éducation de la jeunesse fait défaut. Il faut que les jeunes sachent que même le prophète a été éduqué avant qu'il ne soit envoyé. Un peuple sans éducation est un peuple sans âme. Une bonne éducation ferait du Sénégal un pays émergent", a relaté l'Imam Ratib Cheikh Tidiane Diallo de la Grande Mosquée de Saint-Louis.

Selon le guide religieux, "chaque époque a un défi et le défi de cette présente époque se trouve être la constance dans l'éthique". Car, poursuit-il, le personnage n'est rien d'autre que la passion et que cette dernière n'est rien d'autre que le manque d'objectivité. "Il faut se départir de sa passion pour pouvoir vivre et envisager des lendemains meilleurs. Si par hasard on veut être libre, on doit se suffire de ce qu'on a. Si on veut être éminent et être doté d'une grandeur d'âme, il faut faire preuve d'humilité et de modestie.

Et pour être digne dans la vie, il faut avoir la crainte référentielle de Dieu ou la dévotion. Ce sont là des éléments qui nous permettront d'avoir un pays émergent", a-t-il indiqué tout en précisant que l'émergence ne se trouve pas au niveau matériel mais plutôt au niveau immatériel.