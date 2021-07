Sénégal: Pour une vaste campagne de vaccination contre la Covid-19 - Macky Sall fait un appel du pied aux forces vives

Face à la recrudescence de la pandémie de la Covid-19, avec l'apparition de plusieurs variants, tel que celui plus contagieux appelé Delta, la seule alternative reste sans équivoque la vaccination, à côté des gestes barrière.

Pour ce faire, le chef de l'Etat, Macky Sall, en présentant ses vœux de Tabaski à la communauté musulmane, a fait appel aux chefs religieux, coutumiers, à la société civile, aux politiques pour une vaste campagne de vaccination.

C'est à partir de sa résidence, sise à Mermoz que le chef de l'Etat, Macky Sall s'est adressé à la communauté musulmane et aux compatriotes sénégalais, à l'occasion de la fête de Tabaski, célébrée par la majeure partie des musulmans du Sénégal, le mercredi 21 juillet dernier. Le discours de vœux de bonne fête de Tabaski a été plus teinté par la poussée de la pandémie de la Covid-19 et la lutte qu'il faudrait mener pour venir à bout de ce virus, surtout avec son variant Delta, plus contagieux.

En effet, le président Sall a saisi l'occasion, encore une fois de plus, pour appeler à la mobilisation de tous. «Je voudrais encore une fois lancer un appel pour dire que ce combat contre la covid-19 est un combat national. C'est le combat de tous et de chacun pour vaincre la maladie. Cela est à notre portée», a-t-il estimé, non sans faire un appel du pied à l'ensemble des forces vives de la Nation. «Je salue l'initiative des chefs religieux, des chefs coutumiers, de la société civile, des politiques pour que la communauté, dans sa diversité, puisse continuer à se mobiliser pour le respect des gestes barrières et surtout pour une vaste campagne de vaccination», a-t-il fait savoir. Car, il reste persuader qu'au-delà du respect des gestes barrières comme moyens pour combattre efficacement la pandémie, «l'autre alternative reste la vaccination».

Profitant de l'occasion, il a informé de l'acquisition de lots de vaccins de la part des partenaires comme la France, la Chine et les Etats Unis d'Amérique. Mieux, fera-t-il savoir, avec les Initiatives COVAX et AVAX, le Sénégal aura plusieurs millions de doses. Cela, non sans inviter aux uns et aux autres à continuer de respecter les gestes barrières, le port du masque, le lavage des mains, mais également éviter les rassemblements.

J M DIATTA