Sénégal: Présidence de la fédération sénégalaise de football - Un programme commun consensuel trouvé autour de Augustin Senghor...

Au moment où la commission électorale a publiait ce jeudi sur le site de l'instance fédérale la liste définitive des candidats à l'Assemblée Générale élective de la présidence de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), prévue le 7 août prochain, voilà que la commission chargée du consensus autour du prochain comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, arrachait une accord.

Dans un document signé par ses membres et des quatre candidats déclarés, il a été convenu fusion des programmes des différents candidats en un programme commun consensuel qui sera conduit dans les quatre prochaines années par le président sortant Augustin Senghor. Mais si cette accord est acceptée par les 3 candidats engagés, Mady Touré a réservé sa décision définitive à la consultation de sa base qu'il rendra au plus tard le 30 juillet.

A la recherche d'un consensus autour des candidats déclarés, la commission chargée du consensus autour du prochain mandat comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football a finalement trouvé Protocole d'accord actant le consensus relatif à la gouvernance du football au terme de la réunion qui s'est tenu ce jeudi 22 juillet à Éden Rock siège du CNOSS de 11h 30 à 20 h.

Outre les membres de la commission, les quatre candidats en élections au poste de président de la Fédération notamment, la rencontre a réuni outre les membres de la commission, les quatre candidats en élections au poste de président de la Fédération notamment Mbaye Diouf Dia, Me Augustin Senghor, Saer Seck et Mady Touré candidats déclarés. Mais aussi présence du ministre Abdoulaye Seydou Sow, de Ibrahima Ndao représentant le ministre des sports et de ministre Issa Mboup du CNOSS.

Après de large discussions entre les candidats et auditions de chaque candidat par la commission il a été convenu dans un document paraphé par les différents candidats la fusion des programmes des différents candidats en un programme commun consensuel devant servir à l'action fédérale durant le prochain mandat. Et c'est le président sortant Augustin Senghor a été désigné pour conduire le programme consensuel pour le mandat à venir.

Il faut souligner que cette recherche de consensus initié par le président du CNOSS Mamadou Diagna Ndiaye était attendu. D'aucuns avaient fini de considérer comme un autre " protocole de Rabat " qui avait ouvert la voie à Patrice Motsepe à la tête de CAF. .Le président sortant, Me Augustin Senghor visera donc bel et bien un quatrième mandat.

...MADY TOURÉ SE DÉMARQUE ET CONSULTE SA BASE

Un des premiers protagonistes à déposer sa candidature et à engager la campagne, Mady Touré a cependant pris le contrepied de cette décision acceptée par les 3 candidats engagés. Le président de Génération Foot a en effet décidé de réserver sa décision définitive à la consultation de sa base qu'il va rendra au plus tard le 30 juillet.

Outre le programme, la commission recommande à la prochaine équipe fédérale, sous l'autorité du ministre des sports et du CNOSS, de procéder à l'évaluation de la mise en œuvre du programme consensuel à mis parcours du mandat. Il faut rappeler plus dans la soirée, la commission électoral après avoir reçu et validé les candidatures, a publié sur le site de l'instance fédérale la liste définitive des candidats à l'Assemblée Générale élective de la présidence de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), prévue le 7 août prochain