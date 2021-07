Ile Maurice: Le VPM Husnoo effectue une visite des lieux sur le site de construction du nouveau marché de Mahébourg

communiqué de presse

Le vice-premier ministre, ministre des Collectivités locales et de la Gestion des risques de catastrophe, le Dr Anwar Husnoo, a effectué une visite des lieux cet après-midi sur le site de construction du nouveau marché de Mahébourg. L'objectif était de faire le point sur l'avancement des travaux, qui ont débuté en décembre 2020.

Le ministre de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, M. Stephan Toussaint, le ministre des Infrastructures nationales et du Développement communautaire, M. Mahendranuth Hurreeram, des députés et d'autres personnalités étaient également présents à la visite des lieux.

Dans une déclaration, le VPM Husnoo a fait ressortir que les habitants de Mahébourg attendaient la construction de ce nouveau marché depuis un certain temps. La construction, a-t-il indiqué, a été légèrement retardée en raison de quelques modifications apportées au projet. Cependant, a-t-il souligné, la construction a déjà commencé et progresse de façon satisfaisante. Les travaux ont commencé en décembre 2020 et à ce jour, environ 20 % du projet, qui s'étend sur quelque 4 200 mètres carrés, sont achevés. Le projet comprendra, entre autres, quelque 700 stands, des parkings et un système de récupération des eaux de pluie.

En outre, il a affirmé que, selon l'entrepreneur, EDCC Co. Ltd, ce nouveau marché à hauteur de quelque Rs 104 millions sera prêt en avril 2022. Il a exprimé son souhait que ce projet sera complété à la date convenue afin de faciliter la vie des habitants de Mahébourg.

Pour sa part, le ministre Hurreeram a rappelé que de nombreux acteurs ont contribué à la concrétisation de ce projet. Il a souligné que les fonds nécessaires ont été obtenus pour entreprendre ce projet moderne afin de soulager les habitants de la région. Il les a appelés à la patience et a indiqué que d'ici avril 2022, Mahébourg et les régions voisines bénéficieront d'un marché moderne.

Quant au ministre Toussaint, il a fait ressortir que le marché de Mahébourg est un marché populaire, folklorique et culturel qui, depuis plusieurs années, se tient sur la route. Il a ajouté qu'à partir d'avril 2022, les habitants de la localité et des régions voisines profiteront d'un marché digne de ce nom pour faire leurs achats.

Le Conseil de District de Grand Port assure le suivi de ce projet.