Ile Maurice: Natation Scolaire - Signature d'un accord de partenariat entre le MSC et QBL

communiqué de presse

Le Mauritius Sports Council (MSC) et Quality Beverages Ltd (QBL), ont procédé, ce matin, à la signature d'un accord de partenariat pour une collaboration conjointe dans le cadre du programme de Natation Scolaire. Les signataires étaient la présidente du MSC, Mme Sarah Rawat-Currimjee, et Mme Karishma Gopy, Marketing Manager, QBL. La cérémonie de signature de cet accord s'est tenue à la gymnase de Phoenix.

Une initiative du MSC en collaboration avec le ministère de l'Education, de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie et du ministère de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, le programme de Natation Scolaire a été lancé en 2017 sur une base pilote. Le programme vise à offrir la possibilité aux élèves de Grade 4, dans une trentaine d'écoles primaires, de pratiquer la natation dans un environnement sécurisé et sous la supervision d'entraîneurs qualifiés. L'objectif est d'étendre ce programme à environ 10,000 élèves dans les établissements scolaires à travers Maurice.

Lors de son allocution, Mme Rawat-Currimjee, a mis l'accent sur la promotion des activités sportives parmi les jeunes particulièrement dans les établissements scolaires. Elle a rappelé que le MSC a toujours encouragé les élèves à pratiquer une activité sportive d'où l'importance d'introduire la natation scolaire pour initier ces enfants à cette pratique sportive.

Elle a également ajouté que suite aux divers partenariats avec le secteur privé et les différents sponsors, le programme de Natation Scolaire a connu un immense succès. Elle a aussi annoncé que le MSC travaille actuellement sur d'autres programmes sportifs semblables pour différentes catégories de personnes dans la société.

Quant à Mme Gopy, elle a réitéré le soutien à part entière et continu de sa compagnie auprès des athlètes mauriciens tout en encourageant les jeunes à participer pleinement dans les différentes activités sportives qui leurs sont proposées. Elle a rappelé que Quality Beverages Ltd a toujours soutenu les divers programmes offerts par le MSC.

QBL, a-t-elle ajouté, est liée de près à la cause sportive depuis presque deux décennies, et accompagne le MSC dans sa démarche d'encourager les jeunes à s'adonner à la pratique d'une activité physique et sportive régulière, dès leur plus jeune âge. QBL à travers sa marque eau de source, Vital, s'est associée au MSC pour les programmes de natation: Natation Scolaire, Nager C'est Vital et Anou Naze (Rodrigues), a-t-elle conclu.

Programme de Natation Scolaire

Le programme, qui est étalé sur une période de 10 semaines, avait touché dans un premier temps quelques 906 élèves. Au fil des années, le programme a été étendu à plus d'une centaine d'écoles pour atteindre un total de 233 écoles et 9113 participants, pour l'année scolaire 2020-2021.

Les cours de natation sont dispensés à travers cinq piscines, notamment: Le Pavillon (Quatre Bornes), Serge Alfred (Beau Bassin), Mare d'Albert, Rivière du Rempart et Souvenir (Calebasse).