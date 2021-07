Cote d'Ivoire: Retraite active - Le ministère de l'Emploi lance un compendium des compétences séniors

Les fonctionnaires et agents de l'État à la retraite disposent désormais d'une plateforme numérique sur laquelle ils sont appelés à s'inscrire pour mettre leurs expériences et compétences au service des structures et administrations demandeuses.

Cet outil dit, « Compendium des compétences séniors de Côte d'Ivoire », a été officiellement lancé, mercredi 21 juillet, par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, à l'agence Prestige de l'Ips-Cgrae de Cocody Attoban.

Adama Kamara, qui avait à ses côtés le ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, N'Guessan Koffi, a indiqué que la plateforme vise à valoriser les compétences séniors dans toute leur diversité. Les travailleurs de l'État à la retraite, a-t-il souligné, ont encore beaucoup à apporter à la Côte d'Ivoire et aux jeunes générations tant dans l'administration publique que privée.

« L'évènement qui nous réunit ce jour est le lancement officiel de la plateforme numérique dénommée "Compendium des Compétences des Seniors de Côte d'Ivoire", conçue pour vous, et qui vise à mettre en exergue vos compétences et qualifications à tous les niveaux. L'objectif est de vous permettre de partager votre riche expérience et votre savoir-faire longuement acquis, avec les jeunes promoteurs et toutes ces entreprises ou organisations, tant publiques que privées, qui sont à la recherche d'une expertise avérée », a dit Adama Kamara aux représentants des associations de retraités.

Il a ajouté que cette initiative est un acte solennel du gouvernement, qui rend ainsi hommage à ses valeureux ex-agents pour avoir tant donné à la Côte d'Ivoire. Et qui continueront de donner pour la transformation structurelle de l'économie du pays, par le transfert de compétences intergénérationnelles.

Le directeur général de l'institution de prévoyance sociale - Caisse générale de retraite des agents de l'État, Abdrahamane Berté, a relevé que l'enjeu du compendium est de booster la contribution des retraités au développement humain de la Côte d'Ivoire et de promouvoir une retraite active des séniors.

Le président de la Fédération des associations de fonctionnaires et agents de l'État à la retraite de Côte d'Ivoire (Fareci), Mathurin Kouassi, et Étienne Angah, président du Conseil national des retraités de Côte d'Ivoire (Conareci) ont marqué leur ferme engagement à accompagner le projet de compendium des compétences séniors. Ils ont promis de vulgariser la plateforme et d'appeler leurs pairs à s'y inscrire.