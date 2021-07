Angola: Un responsable recommande plus d'équilibre hommes-femmes dans les politiques publiques

Luanda — Le directeur de l'Institut de Citoyenneté « MOSAIKO », Júlio Candeeiro, a recommandé vendredi, à Luanda, plus d'équilibre dans l'élaboration des politiques publiques de genre, en vue de lutter contre les discriminations.

S'adressant à la presse lors de la cérémonie de clôture de la Conférence internationale sur le genre et les politiques publiques, le responsable a réitéré la nécessité de plus d'équilibre pour éviter le favoritisme et ne pas laisser certains principes d'égalité et d'intégrité de la personne humaine être lésés.

Pour lui, il y a encore une culture qui a été transmise par d'autres générations et qui persiste en Angola : c'est un privilège d'être un homme car il y a des choses que seule une femme peut faire et pas l'homme.

Elle a illustré les tâches ménagères qui constituent un apprentissage qui perdure encore dans le pays, qui ne peut être effectué que par les femmes, les hommes étant ceux qui ne peuvent pas prendre en charge les tâches domestiques.

À son tour, la juge Luzia Sebastião a souligné l'importance de l'événement qui, en plus de favoriser les débats, contribue à analyser les politiques publiques comme une question transversale qui concerne tout le monde, sans discrimination de genre.

Parlant du « problème de l'impunité pour les crimes d'abus sexuels », il a déclaré que le comportement indécent lié aux violations nécessite également une aide spirituelle pour le traitement de l'âme, la restauration de l'individu, en plus de la psychologie et d'autres spécialités.

En matière pénale, elle a montré des histoires d'abus sexuels dans des circuits familiaux qui sont étouffés et les victimes finissent par porter des traumatismes à vie.

Luzia Sebastião a évoqué le danger que ces personnes lésées reproduisent un tel comportement, car elles ne sont pas guéries et trouvent plus tard normal un tel comportement honteux.

Il a appelé l'Etat à accorder plus d'attention aux prisons, n'étant pour lui qu'un lieu de transition et de transformation des personnes, les détenus ayant donc besoin de plus d'assistance et de suivi, notamment théologique.

Il a également évoqué le Tribunal des mineurs qui manque de place, car beaucoup retournent dans des familles dont l'environnement est souvent hostile.

Commencée lundi, la conférence, organisée sous le slogan « L'Angola est avec les hommes et les femmes », a abordé des sujets tels que les femmes bâtisseuses d'une société inclusive et résiliente, la participation des femmes à la vie publique, entre autres.

Des représentants d'Angola, du Brésil, du Cap-Vert et du Portugal ont participé à l'événement.