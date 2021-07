Afrique de l'Est: CECAFA - Les Léopards déjà à la porte de sortie

Avec un seul petit point en deux matches initialement prévu dans la phase de groupes de ce tournoi du Conseil des Associations de football de l'Afrique de l'Est et du Centre Cecafa-Ethiopie 2021, les Léopards U23 de la RDC ne sont plus maîtres de leur destin.

Ils sont déjà à la porte de sortie, d'autant plus que pour être repêché comme meilleur deuxième dans l'ensemble de trois groupes, l'Ouganda avec qui ils ont fait match nul à la première journée (0-0), devra selon la prière des Léopards, perdre ce vendredi 23 juillet par au moins 0-2 devant la Tanzanie.

Pendant temps, toujours d'après les prières et les calculs des Congolais, l'Ethiopie devra battre le Burundi, et que le Soudan et le Djibouti fassent un match nul. Voilà les trois tableaux prophétiques, qui, une fois réussi, repêcheront les Léopards de Jean-Claude Loboko pour la suite de ce tournoi régional. Ce qui n'est pas facile, mais pas impossible.

Les Léopards qui n'ont fait mieux qu'un match nul et une défaite, aucun but marqué, attendent maintenant leur qualification dans leur chambre d'hôtel à l'issue de trois matches où ils ne sont impliqués ni de près, ni de loin. Terrible !

S'ils ont résisté à la première journée contre les Crânes ougandais (0-0), l'espoir s'est envolé à la deuxième journée face aux Taïfa Stars de la Tanzanie à la deuxième journée (0-1), pourtant un match décisif. L'unique but de la partie est intervenu à la 66ème minute par le truchement du joueur Mwakasungulu.

Pour rappel, le tournoi connait la participation de 9 équipes réparties en trois groupes que voici : groupe A : l'Ouganda en sa qualité de tenant de titre, la Tanzanie et la RDC, l'invité spéciale ; groupe B : l'Ethiopie (pays organisateur), le Burundi et le Erythrée ; enfin, groupe C : la Djibouti, le Sud Soudan et le Kenya.