Congo-Kinshasa: Séminaire gouvernemental - Félix Tshisekedi met en garde les warriors !

Ouvert hier jeudi à Kinshasa, le séminaire gouvernemental qui se tient à Fleuve Congo Hôtel du 22 au 24 juillet 2021, a permis au Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, d'interpeller les membres de l'Exécutif Central autour de l'action gouvernementale et les défis majeurs à relever pour le bien-être des congolais.

S'adressant aux membres du Gouvernement Sama Lukonde présents dans la salle, le Président de la République n'était pas allé par quatre chemins, pour mettre en garde les "warriors" contre des prises de position partisane qui viendraient nuire "à l'idéal du peuple d'abord". Ce séminaire est organisé par le Secrétariat général du gouvernement pour le renforcement des capacités des membres de l'équipe Sama Lukonde, communément appelés «warriors». Il est placé sous le thème : "Créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion axée sur les résultats".

Dans son allocution d'ouverture, le Président Tshisekedi a demandé aux membres du gouvernement de privilégier la solidarité gouvernementale pour atteindre les objectifs. Et ce, avant d'insister sur le fait que le gouvernement Sama Lukonde a le devoir des résultats. «Du moment où vous avez pleinement conscience de votre participation au gouvernement de l'Union Sacrée, il est attendu de chacun de vous d'éviter des prises de positions partisanes qui viendraient nuire à l'idéal du Peuple d'abord. Il n'y a pas de place pour satisfaire les caprices des autorités morales. Le seul leitmotiv qui doit vous animer : améliorer les conditions sociales de notre peuple», a-t-il déclaré.

A cette occasion, il a annoncé que l'exécution du programme du gouvernement et des programmes des gouvernements provinciaux sera désormais évaluée semestriellement afin de s'assurer que les actions découlant des politiques publiques retenues dans le secteur de la vie nationale contribuent à améliorer les conditions de vie du peuple.

Dans le même chapitre, le père de la Nation congolaise a rappelé le devoir du Gouvernement Sama. «Ce gouvernement a été investi par une très large majorité des députés présents [à l'Assemblée nationale] et cela au cours d'une plénière sans ajournement et j'espère que vous avez compris le message que la Nation a tenu à vous transmettre, à savoir l'impérieuse nécessité de concrétiser ma vision, l'urgence à pacifier l'Est [du pays], l'exigence de faire reculer significativement la pauvreté, la nécessité de faire adopter des réformes courageuses qui donnent une légitimité large à nos institutions et l'attention qu'il faut accorder à la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics et le crime organisé», a rappelé Félix Tshisekedi.

Pour le premier jour, les membres du Gouvernement Sama ont échangé autour de plusieurs sujets dont : Les défis et enjeux de développement de la RDC : traduction de la vision du changement du Président de la République ; présentation du Programme du Gouvernement ; défis, priorités sectorielles et programmes phares, par le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde ; Outils pour réaliser avec grande efficacité et efficience la vision de changement du chef de l'Etat et le Programme gouvernemental et le mode de fonctionnement du Gouvernement : cadre juridique, mécanismes, procédures, défis et leçons apprises pour ne citer que ceux-ci.

Bref, plusieurs modules sont au programme: Finances publiques, procédures législatives, les contours de l'administration publique, etc. Des experts dont des professeurs des divers domaines vont animer ce séminaire.

Ce séminaire intervient environ quatre mois après l'installation du gouvernement dirigé par Jean-Michel Sama Lukonde, le deuxième gouvernement du quinquennat de Félix Tshisekedi.

Il convient de souligner que le Chef de l'Etat avait dirigé son tout premier séminaire gouvernemental à Zongo (Kongo central) du 27 au 28 décembre 2019 pendant deux jours.

Le présent séminaire va se clôturer avec la synthèse, conclusions et recommandations auxquelles tous les membres de l'exécutif devraient mettre en pratique pour aboutir aux résultats.