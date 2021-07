Congo-Kinshasa: Le pays conclut un Programme économique avec le Fonds Monétaire International (FMI)

Ce lundi 19 juillet 2021, le Ministre des Finances Nicolas KAZADI a reçu en audience dans son cabinet, le Représentant Résident du FMI en RDC, Gabriel Leost, venu annoncer officiellement la conclusion du programme économique formel entre la République Démocratique du Congo et le Fonds Monétaire International (FMI).

En effet, la conclusion de ce programme fait suite à son approbation par le Conseil d'administration du FMI le 15 juillet 2021. Ce programme triennal au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC) du FMI est le programme formel conclu avec la République Démocratique du Congo depuis celui interrompu en 2012, et constitue le couronnement des efforts déployés par le Gouvernement de l'Union Sacrée de la Nation investi en mai 2021, sous la direction du Président de la République, Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO.

Ce programme, qui s'inscrit dans les priorités du Gouvernement, vise à maintenir la stabilité macroéconomique et à placer la RDC sur la voie d'une croissance durable et inclusive, axée sur l'amélioration du capital physique et humain et sur une gouvernance solide. En effet, les réformes à moyen terme attendues du Gouvernement porteront principalement sur l'accroissement de la mobilisation des recettes intérieures, la promotion des investissements, notamment du secteur privé, pour favoriser une croissance durable et créatrice d'emplois, l'amélioration de la gouvernance et le renforcement du cadre de la politique monétaire.

Au titre de ce programme triennal allant de 2021 à 2024, la RDC bénéficiera d'une enveloppe globale de 1,52 milliards USD, dont le premier décaissement immédiat de 216,9 millions USD interviendra après approbation par le Conseil d'administration du FMI. Ces ressources, qui soutiennent la balance des paiements, permettront d'augmenter le niveau des réserves internationales, en vue de réduire la vulnérabilité extérieure et de renforcer la stabilité macroéconomique.

Ainsi, la conclusion de ce programme avec le FMI constitue une opportunité pour le pays, dans un contexte de crise sanitaire due à la COVID-19, d'intensifier ses relations avec d'autres partenaires financiers, mobilisant ainsi davantage de ressources extérieures pour le financement du développement.

Pour le reste, l'argentier national Nicolas KAZADI exprime, au nom du Gouvernement, sa gratitude aux membres du Conseil d'Administration du FMI, à l'équipe de mission ainsi qu'aux experts nationaux, et les félicite pour la promptitude dans la conduite harmonieuse des discussions. Il exprime le souhait d'une mise en œuvre satisfaisante de ce programme économique conclu avec le FMI afin de permettre à la RDC, cette fois ci, d'en assurer le succès.