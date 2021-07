Gabon: La cherté de la vie - Une lueur d'espoir ?

Le 22 juillet dernier, le patron du ministère des Transports, Brice Constant Paillat, a tenu à réunir les Directeurs des services sous sa tutelle. La rencontre avait pour but de mettre en place une grille de tarifications qui permettrait de satisfaire aussi bien l'Etat que les opérateurs économiques. Ce sont entre autres, ceux de l'Office des Ports et Rades du Gabon (Oprag), de la Marine Marchande et les Directions Générale des Transports Terrestres.

Tenue au Conseil gabonais des chargeurs (CGC), la rencontre entre le ministre Brice Constant Paillat et les Directeurs des services avait pour but, de mettre en place, une grille de tarifications qui permettrait de satisfaire aussi bien l'Etat que les opérateurs économiques. C'est toujours dans le souci de palier au phénomène de la cherté de la vie, et ce, sur l'ensemble du territoire que s'est tenue cette rencontre qui ,à terme, les populations l'espèrent, se fera ressentir sur les différents marchés du pays.

Il faut également noter que, selon la dernière étude menée par ledit ministère (présenté le 8 juillet dernier), étude menée sur l'« indice des mesures gouvernementales sur le coût de passage portuaire des conteneurs à l'importation », une baisse de 29٪ serait à noter sur les frais de passage portuaire. Une baisse qui, à terme, devrait faire baisser le coût des produits importés et surtout, ceux de première nécessité.

Cependant, la vraisemblance de ces différentes mesures reste toujours à voir sur le terrain. Les plaintes sur la cherté de la vie ne cessent de croitre, surtout avec le prix des transports qui lui aussi ne cesse d'augmenter. Les populations attendent ce ouf de soulagement pour redonner un peu d'oxygène au panier de la ménagère.