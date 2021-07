Cameroun: CAN 2021 et valorisation du potentiel touristique - Les directives du PM

L'intégralité du communiqué final à l'issue de la session extraordinaire du Conseil national du Tourisme tenue hier à Yaoundé.

Le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Joseph Dion Ngute, a présidé le jeudi 22 juillet 2021, à l'Auditorium de ses Services, une session extraordinaire du Conseil national du Tourisme, sur le thème central «Promotion du tourisme et des loisirs dans le cadre de la CAN ». Deux points étaient inscrits à l'ordre du jour des travaux, à savoir:

- la présentation du ministre d'Etat, ministre du Tourisme et des Loisirs sur les « stratégies de promotion du tourisme et des loisirs dans le cadre de la CAN» ;

- l'exposé du ministre de la Décentralisation et du Développement local sur les «stratégies de promotion du tourisme et des loisirs au niveau régional et la valorisation de l'image des villes abritant les sites de compétition à l'occasion de la CAN».

Après le mot introductif du Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre d'Etat, ministre du Tourisme et des Loisirs a indiqué que la stratégie de promotion à l'occasion de la CAN doit concomitamment prendre en compte les touristes internationaux et locaux. Après avoir présenté les activités entreprises, s'agissant de la mise à niveau des infrastructures hôtelières, du réaménagement des sites touristiques et du renforcement des capacités des professionnels du secteur, le Ministre d'Etat s'est appesanti sur les axes de la stratégie promotionnelle.

Celle-ci consiste notamment à rassurer les visiteurs sur l'existence d'un protocole sanitaire relatif à la Covid-19, qui sera accessible à l'aide de smartphones. L'accent sera par ailleurs mis sur l'apposition des affiches ainsi que la diffusion auprès des ambassades du Cameroun et des représentations diplomatiques des pays qualifiés, des supports et guides multilingues vulgarisant les informations et les produits touristiques. Sur le territoire na- tional, l'objectif est de mobiliser au moins un million de touristes internes pendant la CAN.

D'une manière générale et dans l'optique d'atteindre un plus grand nombre de cibles, la communication de masse sur les atouts qu'offre la destination Cameroun, s'effectuera par voies analogique et digitale.

Le Conseil a ensuite suivi la présentation du ministre de la Décentralisation et du Développement local consacrée à la mutualisation des stratégies visant à vulgariser le potentiel touristique des Régions et des villes appelées à abriter les sites de compétition. Il en ressort que les Collectivités territoriales décentralisées envisagent, dans le cadre des compétences qui leur sont respectivement dévolues, d'œuvrer à l'amélioration de l'image des cités à travers la densification des opérations de salubrité et d'aménagement des espaces publics. Il est, en outre, prévu le renforcement des commodités nécessaires pour orienter, transporter mais aussi assurer un accès sécurisé des visiteurs aux sites touris- tiques.

L'organisation des manifestations socioculturelles à des fins de loisirs constitue également un axe important du marketing territorial et d'attractivité que les Collectivités entendent mener. Dans cette logique, il est entre autres envisagé la proposition des circuits touristiques, qui valoriseront les richesses culinaires et ancestrales. Les échanges subséquents ont permis aux participants d'aborder diverses problématiques liées à la relance de l'industrie touristique à la suite des effets négatifs induits par la pandémie du Coronavirus.

Des propositions ont été formulées dans le sens de la capitalisation par les opérateurs du secteur, des opportunités liées à l'organisation de la CAN par le Cameroun. Des instructions ont été données par le Premier ministre en vue de l'optimisation des suggestions pertinentes. Le Conseil s'est achevé à 12h 50 mn, après la lecture des résolutions et recommandations .

Yaoundé, le 22 juillet 2021 Le secrétaire général des Services du Premier ministre, (é) FOUDA Séraphin Magloire