Congo-Brazzaville: Handball - Nomination des entraîneurs des équipes nationales des Diables rouges

Le président de la Fédération congolaise de handball (Fécohand), Yan Ayessa Ndinga Yengué, a publié le 22 juillet une décision portant nomination des staffs techniques des équipes nationales des Diables-Rouges de toutes les catégories masculines et féminines.

Conformément aux textes, aux règlements et à la loi portant organisation et développement des activités physiques et sportives au Congo, le président de la Fécohand a dévoilé la liste des entraîneurs des Diables-rouges pour permettre aux uns et aux autres de se mettre au travail.

A/ En version masculine :

a) Les cadets

-Adrien Loufoua : entraîneur principal de niveau C

-Christel Ngamokouba : 1er assistant de niveau C

-Phileas Sita Batantou : 2e assistant de niveau D

b) Les juniors

-Guy Bertrand Mahoungou : entraîneur principal de niveau C

-Roch Guy Serge Okomo : entraîneur adjoint

c) Les seniors

-Simon Pierre Badenika : sélectionneur

-Clarisse Opondzo : entraîneur principal niveau C

B/ En version féminine

a) Les cadettes

-Jacques Nzaba : entraîneur principal de niveau C

-Alain Matondo Tsika : 1er assistant de niveau C

-Luben Endzoua-Gagnon : 2e assistant de niveau C

b) Les juniors

-Adolphe Lembessy : entraîneur principal de niveau A

-Richard Whylli Edgard Nha : entraîneur adjoint de niveau C

c) Les seniors

-Younes Tatby : sélectionneur

-François Xavier Malonga : entraîneur principal de niveau A

C/ Entraîneur spécifique des gardiens de buts : Mathurin Oyoukou

Par ailleurs, sur décision n° 007/21/Fécohand/PDT/SG et suivant les lois, textes et règlements, le président de la Fécohand a nommé au titre d'intendants des équipes nationales des Diables handball, Alban Mboungou et Tauce Armel Likibiikibi, respectivement intendant principal et adjoint. Ils sont sous le contrôle du trésorier général adjoint conformément aux dispositions règlementaires.