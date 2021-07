Congo-Brazzaville: Musique - L'ouragan Stromae se prépare !

En retrait de la sphère musicale depuis près de six ans, c'est dans la mode que Stromae, de son vrai nom Paul Van Haver, avait trouvé refuge aux côtés de son épouse styliste, Coralie Barbier, et de leur marque de vêtements Mosaert. Pourtant, les nouvelles semblent plutôt bonnes pour cet automne qui annonce la sortie d'un nouvel album et des tournées pour l'année prochaine.

Pour l'heure, Stromae n'a encore rien confirmé officiellement, mais l'information fait déjà le tour des médias et même des festivals qui veulent faire de lui la tête d'affiche de leurs prochains événements. D'après plusieurs sources, Stromae sera de retour sur scène d'ici 2022, fort d'un nouveau disque et de spectacles riches en couleur et en ambiance comme à son habitude. Mais tout reste à découvrir pour cette nouvelle signature de l'auteur-compositeur, interprète et producteur belge qui n'a laissé rien filtrer sur le style et la tracklist de l'album.

« Le troisième opus de Stromae est prêt, il devrait être dans les bacs à l'automne. L'artiste l'aurait déjà enregistré dans son propre studio près de Bruxelles, dans la plus grande discrétion, et serait en pleine négociation pour assurer sa promotion et sa distribution », a affirmé le magazine Paris Match dans ses colonnes, il y a peu. Une nouvelle que les fans n'espéraient plus et qui tout de même les met en pleine effervescence.

A en croire certaines sources du milieu musical, Universal qui a signé ses deux premiers disques « Cheese » en 2010 et « Racine carrée » en 2013, a l'avantage de continuer à collaborer avec l'artiste. Néanmoins, il semble être aussi dans le viseur de Sony qui voudrait frapper un grand coup en s'adjugeant le retour tant attendu du chanteur belge.

Célèbre pour ses titres à succès « Alors on danse », « Tous les mêmes », « Formidable » ou « Papaoutai », Stromae avait mis une pause à sa carrière pour des raisons de santé. Après la sortie de son deuxième album « Racine carrée », le chanteur de 36 ans avait enchaîné une tournée de 209 concerts affichant tous complets, devant un public presque hystérique. Un pari fou de deux ans qu'il a tenu entre 2013 et 2015, avant de craquer au Rwanda.

Depuis, le maestro des rythmes pop et techno préférait s'occuper de son fils et de sa marque de vêtements Mosaert qu'il codirige avec sa compagne Coralie Barbier. Une belle pause qui aura sans doute permis à l'artiste de s'effacer de la scène et des médias pour réapparaître plus fort qu'avant. De 2015 à ce jour, l'artiste s'était focalisé sur la mode, sans jamais couper les ponts avec la musique. En rebroussant pas à pas le chemin de la création musicale personnelle, il a notamment travaillé avec Orelsan, Vitaa, Caballero et JeanJass.