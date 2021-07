Maroc: Don marocain de 1.000 casques homologués de protection au profit de cyclomoteurs béninois

Rabat — Le Maroc a fait don aux autorités béninoises de 1.000 casques homologués de protection pour cyclomoteurs, Conformément aux Hautes Orientations Royales visant à renforcer la coopération entre les deux pays.

Ce don a été accordé au Centre national de la sécurité routière (CNSR) du Bénin par le ministère marocain de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, à travers l'Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) et ce, lors d'une cérémonie organisée le 19 juillet par visioconférence, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.

Lors de cette cérémonie, ajoute la même source, le ministre de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, M. Abdelkader Amara, a salué la qualité de la coopération entre la NARSA et le CNSR, marquée par la signature, le 26 novembre 2015 à Rabat, d'une convention de coopération tripartite entre son Département représenté par la Direction des transports routiers et de la Sécurité routière, le Comité national de prévention des accidents de la circulation et le CNSR Bénin.

M. Amara a indiqué que cette noble initiative aura un impact significatif dans la préservation de vies humaines, précisant que la coopération entre le Maroc et le Bénin dépasse les slogans et s'affirme comme une réalité, poursuit le communiqué, ajoutant que le ministre a également mis en avant la dynamique de concertation continue entre les responsables des deux pays en matière de sécurité routière.

Pour sa part, le ministre béninois des Infrastructures et des Transports, M. Yves Hervé Hehomey, s'est félicité de l'excellence des relations maroco-béninoises et a présenté ses remerciements au Royaume du Maroc et à SM le Roi Mohammed VI pour ce don.

M. Hehomey a par ailleurs mis l'accent sur la coopération entre les deux organes de sécurité routière dans les deux pays, rappelant le cycle de formation effectué au Maroc au profit des cadres béninois du CNSR du Bénin, ajoute la même source.

A la fin de la cérémonie, l'Ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Bénin et au Togo, M. Rachid Rguibi, a remis au CNSR l'attestation de don des 1.000 casques et a assisté à l'opération symbolique de distribution de casques aux représentants des associations des taxis motos.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence de l'Ambassadeur, Secrétaire Général du ministère béninois des Affaires Etrangères et de la Coopération, du Secrétaire Général du ministère des Infrastructures et des Transports, du Directeur du CNSR et des représentants des associations des taxis motos, conclut le communiqué.