Congo-Brazzaville: Littérature - Ces livres aux racines africaines de la rentrée littéraire

Les nouveaux titres de la rentrée littéraire d'automne commencent à faire leur apparition dans les rayons des librairies en France qui, d'ici au mois de septembre, crouleront sous le poids de plus de cinq cents parutions. Pendant plusieurs semaines, nous allons vous proposer une sélection des livres d'auteurs africains qui représentent si bien l'Afrique et sa diaspora et qui seront aussi des acteurs majeurs de cette rentrée littéraire française. Voici les deux premiers ouvrages que nous avons sélectionnés.

La porte du voyage sans retour de David Diop - Editions du Seuil

Dans son nouveau roman, après son brillant « Frère d'âme », David Diop nous transporte une fois de plus en Afrique, plus précisément à l'île de Gorée au Sénégal. « La porte du voyage sans retour » est le surnom donné à l'île de Gorée, d'où sont partis des millions d'Africains au temps de la traite des Noirs. C'est dans ce qui est en 1750 une concession française qu'un jeune homme débarque, venu au Sénégal pour étudier la flore locale. Ainsi commence le roman de David Diop.

Le jeune botaniste caresse le rêve d'établir une encyclopédie universelle du vivant, en un siècle où l'heure est aux Lumières. Lorsqu'il a vent de l'histoire d'une jeune Africaine promise à l'esclavage et qui serait parvenue à s'évader, trouvant refuge quelque part aux confins de la terre sénégalaise, son voyage et son destin basculent dans la quête obstinée de cette femme perdue qui a laissé derrière elle mille pistes et autant de légendes.

S'inspirant de la figure de Michel Adanson, naturaliste français (1727-1806), David Diop signe un roman éblouissant, évocation puissante d'un royaume où la parole est reine, odyssée bouleversante de deux êtres qui ne cessent de se rejoindre, de s'aimer et de se perdre, transmission d'un héritage d'un père à sa fille, destinataire ultime des carnets qui relatent ce voyage caché. Né à Paris en 1966, David Diop a grandi au Sénégal et est maître de conférences à l'Université de Pau. Il signe avec « La Porte du voyage sans retour », son troisième roman, après le succès de « Frère d'âme » (lauréat du prix Goncourt des lycéens 2018 et traduit dans seize pays), qui a récemment été récompensé de « l'International Booker Prize ». Son nouveau roman paraîtra le 19 août.

Femme du ciel et des tempêtes de Wilfried Nsondé - Editions Actes Sud

Voici un roman qui tombe à point nommé. Dans cette nouvelle parution, Wilfried N'Sondé met son ardeur au service de thématiques nécessaires : le respect de la nature, l'harmonie de l'humain et du vivant, le lien, le partage et la transmission entre les peuples, ainsi que la communication entre mondes visible et invisible. Ce roman c'est l'histoire d'un chaman de Sibérie qui trouve sous le permafrost la sépulture d'une reine datant de plus de dix mille ans. Stupéfaction : le corps momifié par les glaces a la peau noire. Décidé à utiliser sa découverte pour protéger un territoire menacé par l'exploitation gazière, le chaman contacte un ami scientifique français dans l'espoir qu'il mobilisera les écologistes du monde entier. Celui-ci monte une discrète expédition avec une docteure germano-japonaise et un ethnologue congolais. Deux mafieux qui tiennent à leurs projets industriels les attendent de pied ferme. On retrouve avec plaisir l'enthousiasme de Wilfried N'Sondé dans un roman d'aventures haletant qui parle d'écologie.

Né à Brazzaville en 1968, émigré en France à l'âge de 5 ans, il y fait de brillantes études : licence en Sorbonne puis maîtrise de sciences politiques à l'université de Nanterre. Wilfried N'sondé, chanteur et compositeur de la scène berlinoise qui a grandi dans un quartier populaire de la banlieue parisienne, est aujourd'hui une figure majeure de la littérature francophone. Son nouveau roman paraîtra le 18 août.