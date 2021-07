Algérie: "Moussawiri" de l'Algérien Ahmed Tounsi en finale du Concours Al Jazeera Documentary

Alger — Le court métrage "Moussawiri" (Mon photographe) de l'Algérien Ahmed Tounsi est qualifié pour la phase finale du Concours de la chaine documentaire du groupe qatari El Jazeera, Al Jazeera Documentary.

Sur 200 documentaires participant à ce concours, 18 ont passé la phase des éliminatoires et 10 seulement ont été retenus pour la phase finale, c'est à dire le vote du public, jusqu'au 26 juillet, sur le site du Concours et la chaîne YouTube Al Jazeera Documentary, a-t-on appris auprès du producteur du film.

"Moussawiri" raconte l'histoire d'un jeune qui retourne, après 22 ans, dans sa ville natale et décide de réaliser un film sur le plus ancien et plus célèbre photographe de Biskra (sud-est d'Alger) chez qui il avait pris sa première photo étant enfant.

Ce court métrage de 7 mn met en avant la relation de ce photographe (Benaïssa) avec le monde de la photographie et son rapport exceptionnel à ses "modèles".

Assis sur le tabouret destiné habituellement à ses clients, Benaïssa parle de sa passion et de ses débuts avec la photographie alors qu'il avait à peine 12 ans. Alors que la caméra balaye son petit local avec des arrêts sur des photos d'enfants et d'équipes sportives, cet amoureux de la photo en noir et blanc parle de la photographie, toute sa vie.