Algérie: Covid-19 - Campagne de vaccination pour les journalistes et professionnels de la corporation vendredi et samedi

Alger — Une campagne de vaccination anti-Covid, destinée exclusivement aux journalistes et aux professionnels de la corporation exerçant au sein des secteurs public et privé, sera organisée vendredi et samedi à la Maison de la presse Tahar-Djaout à Alger, indique jeudi un communiqué du ministère de la Communication.

"Dans le cadre de la mise en œuvre de la campagne vaccinale contre la Covid-19, le ministère de la Communication en collaboration avec le ministère de la Santé, organise une campagne de vaccination, destinée exclusivement aux journalistes et aux professionnels de la corporation, exerçant au sein des secteurs public et privé, le vendredi 24 juillet et le samedi 25 juillet, au niveau de la Maison de la presse Tahar Djaout, sise rue Hassiba Ben Bouali (Alger)", précise la même source.

La campagne sera lancée, à partir de 09h00, demain vendredi et se poursuivra samedi, ajoute la même source, rappelant que "la vaccination est le meilleur moyen de protection contre ce virus mortel".