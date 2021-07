Algérie: Championnat de France "Open" - Syoud sacré sur 200m quatre nages

Dunkerque (France) — Le nageur algérien Jaouad Syoud (Olympic Nice), a décroché, jeudi, la médaille d'or du 200m quatre nages des Championnats de France "Open" en grand bassin (50 m), améliorant son record national de la spécialité.

Syoud a dominé la finale A avec un chrono de (1:59.80) devant les nageurs français Emilien Mattenet (2:02.21) et Mathieu Geoffroy (2:03.09).

Avec ce temps, Syoud (21 ans) améliore son propre record d'Algérie de la spécialité (2:00.03) réalisé en juin dernier, et descend pour la première fois sous la barre des deux minutes.

C'est la 5e médaille du nageur algérien dans cette compétition, après les deux breloques en or décrochées sur 200m brasse (2:14.27) et le 100m papillon (52.08), et deux en argent sur le 400m quatre nages et 200m papillon.

Le natif de Constantine a réalisé cinq minima "B" qualificatifs aux Mondiaux d'Abu Dhabi (décembre 2021) et Fukuoka (mai 2022), à savoir, le 100 m et 200 m papillon, le 200 et 400 m quatre nages et 200m brasse.

Pour rappel, Syoud, qui avait réalisé les minima "B" du 200 m et 400 m quatre nages, et du 100 m et 200 m papillon, a échoué à se qualifier pour les Jeux olympiques Tokyo-2020 (23 juillet - 8 août), en raison des restrictions imposées par la Fédération internationale (FINA), en raison de la pandémie du Covid-19.

Lors du rendez-vous olympique, la natation algérienne sera représentée par le trio : Oussama Sahnoune, Souad Cherouati, et Amel Melih. Cette dernière sera le porte-drapeau de la délégation algérienne, au cours de la cérémonie officielle, en compagnie du boxeur Mohamed Flissi.

Médailles d'or :

100m papillon : 52.08 (nouveau record d'Algérie, ancienne marque 53.26)

200m brasse : 2:14.27 (égale le record d'Algérie de Sofian Daied, 2007)

200m quatre nages : 1:59.80 (nouveau record d'Algérie, ancienne marque 2:00.03)

Médailles d'argent :

400m quatre nages : 4:19.91 (meilleure performance individuelle)

200m papillon : 1:59.40.