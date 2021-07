Afrique: Après l'accord avec les Emirats arabes unis, les Seychelles envisagent un accord douanier avec le Japon et l'Inde

Un accord de coopération sur les questions douanières signé avec les Émirats arabes unis (EAU) au début du mois profitera grandement aux opérations douanières dans la nation insulaire, a déclaré vendredi un haut responsable.

Désormais, les autorités souhaitent un accord similaire avec le Japon, afin de faciliter le processus d'importation de voitures.

La secrétaire principale au Commerce, Cillia Mangroo, a déclaré lors d'une conférence de presse que l'accord du 6 juillet avec les Émirats arabes unis "aidera à résoudre divers problèmes, notamment l'accélération des procédures nécessaires en cas de sous-facturation, de fraude et de produits contrefaits".

La coopération contribuera également à garantir des évaluations et une collecte précise des droits et taxes sur les marchandises échangées entre les deux pays.

"Nous bénéficions également d'une assistance technique dans le cadre de cet accord, qui nous permettra d'être assistés par les Émirats arabes unis alors que nous travaillons sur les réformes stratégiques des douanes et les Émirats arabes unis aideront également les Seychelles à renforcer les capacités de leur personnel", a ajouté Mme. Mangroo.

L'accord est le premier du genre signé entre les Seychelles et tout autre pays et le secrétaire principal a déclaré que les Seychelles envisageraient de former des partenariats similaires à l'avenir avec des pays avec lesquels la nation insulaire fait beaucoup de commerce.

Il s'agit notamment de l'Inde, de l'Afrique du Sud et du Japon, ce dernier avec lequel les Seychelles rencontrent un certain nombre de difficultés, notamment avec l'importation de voitures.

"Nous avons récemment reçu de nombreuses plaintes concernant des personnes achetant des voitures au Japon, directement avec des agents ou des sociétés de maisons de vente aux enchères, ce que nous avons découragé par le passé", a déclaré Mme. Mangroo,

"Ce que nous voyons maintenant, c'est que beaucoup de gens perdent de l'argent parce qu'ils sont trompés ou arnaqués et qu'ils n'obtiennent pas la voiture pour laquelle ils ont payé et qu'à la fin ils ne peuvent pas récupérer leur argent", a-t-elle ajouté.

Les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, ont des réglementations strictes pour l'importation de voitures et cela inclut que la voiture doit être conduite à droite et ne pas avoir plus de cinq ans, entre autres.

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, les véhicules seront saisis par les autorités et cela se produit souvent avec les véhicules importés du Japon car, bien que les importateurs paient pour une voiture répondant à ces exigences, lorsqu'elle arrive aux Seychelles, ce n'est plus le cas.

"Nous conseillons à tous les Seychellois qui souhaitent importer leurs voitures du Japon de consulter la Division du commerce avant de le faire, car nous pouvons vous fournir une liste de concessionnaires agréés, afin de garantir que de telles situations ne se reproduisent pas à l'avenir", a déclaré Mme. Mangroo.