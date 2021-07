Afrique: L'Évêque Carlassare - "Il y a un grand espoir pour 'mon' Sud-Soudan".

Vicenza — "Je n'ai aucun doute sur le désir de retourner dans mon Soudan du Sud, les gens m'attendent et il y a aussi un grand espoir au-delà des nombreux problèmes. Et je veux en faire partie". La violente agression dont Mgr Christian Carlassare, Évêque de Rumbek a été victime dans la nuit du 25 au 26 avril dernier a laissé des traces profondes sur son corps et son âme, mais elle ne semble pas avoir affaibli l'enthousiasme du pasteur et l'amour pour son pays de mission .Trois mois après le tragique événement, alors qu'il est en voie de réhabilitation complète après un long traitement, l'Évêque évoque, dans une interview accordée à l'Agence Fides, les espoirs et les attentes d'un peuple qui célèbre ces jours-ci le dixième anniversaire de son indépendance, mais qui est encore loin du rêve d'une démocratie complète et pacifique.

"C'était un moment très dramatique, j'ai dû me confier au Seigneur en pensant que mon travail s'arrêterait là. Cela m'a donné le détachement et la liberté et la conscience que notre témoignage est valable lorsque nous sommes fidèles à l'Évangile jusqu'au bout, dans notre fidélité quotidienne. Pour l'instant, j'attends avec une grande paix et une liberté intérieure, prêt à rentrer dès que possible", dit-il, en évoquant les moments tragiques de l'attaque.

Les trois premières semaines", rapporte-t-il, "j'étais immobile dans mon lit et après une première opération simple de bandage à Rumbek même pour arrêter la perte de sang, j'ai été transféré à Nairobi. J'y suis resté jusqu'à il y a quelques semaines, j'ai subi 6 opérations différentes, j'ai recommencé à marcher avec des béquilles et à partir d'un certain moment mon état s'est visiblement amélioré. Maintenant, je suis venu en Italie, dans mon village de la région de Vicenza, sans béquilles et je dois faire de l'exercice pour récupérer complètement".

En attendant, l'enquête suit son cours : "Il n'y a pas eu de version officielle jusqu'à présent", note-t-il. Il y a eu plusieurs arrestations et six personnes sont encore en prison à l'heure actuelle: elles ont été transférées de Rumbek à Juba, signe évident que l'affaire est portée devant le tribunal de la capitale. Les six personnes actuellement emprisonnées font partie d'une famille qui a agi pour des intérêts claniques qui entraient en conflit avec ma nomination, selon toute probabilité. Mais l'attaque, inutile de le dire, n'a été bénéfique pour personne, personne n'en a profité au final".

Concernant le fait qu'il semble que les agresseurs soient issus des milieux catholiques, "je voudrais réaffirmer, a-t-il dit, que si une famille pousse ses propres intérêts jusqu'à utiliser la violence, peu importe qu'elle soit chrétienne ou d'une autre confession, ce sont des individus armés qui ont choisi de commettre ces actes. Au final, ils ont suscité beaucoup de ressentiment de la part de la majorité de la population, alors qu'il y a eu un véritable concours de solidarité à mon égard, tant de la part des habitants de Rumbek que des Sud-Soudanais du Kenya, qui sont venus me voir : une réaction très positive qui laisse espérer que la population prendra parti contre la violence insensée. Pour moi, de toute façon, ce qui compte c'est le bien de l'Église et du pays, je n'attends pas des choses pour moi, le diocèse doit se mettre en route, se comprendre et se purifier."

Pendant ce temps, dans le diocèse de Rumbek, de nouvelles nominations ont été faites pour la gestion et la pastorale en attendant que le Père Christian reprenne son poste. "Tout d'abord, j'ai fait ce que j'ai pu pour ma santé et je pense pouvoir revenir dès que possible. Cependant, il est très important que tout soit fait pour résoudre l'affaire et, ce qui est peut-être encore plus crucial, que le diocèse dispose d'une voie de régénération en son sein pour assurer la sécurité et la possibilité de travailler et de faire des choix. En mon absence, un Administrateur Apostolique a été nommé par le Vatican en la personne de l'Évêque du diocèse de Wau Mathew Remigio. Il a toute autorité dans le diocèse et dans la conduite du processus, et peut compter sur une équipe de collaborateurs composée du père Andrea Osman, un prêtre du diocèse nommé Vicaire Général, de deux religieuses et d'un prêtre jésuite, ainsi que d'un laïc.

En toile de fond, la situation au Soudan du Sud, un pays qui a connu de longues périodes de conflit, de famine, de pauvreté et d'urgences humanitaires depuis son indépendance en 2011. Au cours des deux dernières années, grâce aux accords de paix et au lancement d'une première expérience de gouvernement d'unité nationale, l'espoir d'un retour à la normale a été renouvelé. Mais les affrontements incessants, la misère et les difficultés sur le chemin du développement risquent de la mortifier encore et encore. Monseigneur Carlassare déclare : "C'est un moment de grand espoir pour le Soudan du Sud qui nous fait regarder le pays avec un peu plus de perspective. Il y a deux éléments à prendre en compte, le premier est que la paix est toujours très fragile, toujours soumise à des limites et à des situations de violence qui la minent. C'est un long chemin qu'il faut parcourir sans s'effrayer de la distance qu'il peut nous faire parcourir.

Des rapports font état d'affrontements en cours et de situations graves qui doivent être résolues localement. Un exemple classique est celui de l'État du Haut-Nil, qui connaît de graves tensions en raison de l'attribution de terres selon un système tribal qui ne peut fonctionner. Les gens doivent être éduqués à vivre ensemble et le gouvernement, en même temps, doit montrer qu'il travaille pour la sécurité. Le second est la circulation excessive des armes. La région de Rumbek elle-même, ainsi que beaucoup d'autres, est soumise à une énorme circulation d'armes qui finissent dans les mains de civils non contrôlés par le gouvernement. C'est le résultat du conflit qui a amené les armes et les a livrées à ceux qui ne devraient pas les avoir. Il est inévitable que la peur et l'incertitude soient générées : dans de nombreuses régions, il y a des affrontements dans les rues, surtout là où il y a des ressources, parce que les gens vont les prendre avec des armes".