Algérie: Foot / Représentants algériens en compétitions interclubs - Le Bureau fédéral tranchera le 29 juillet

Alger — Le Bureau exécutif de la Fédération algérienne de football (FAF) se réunira jeudi prochain (10h00) pour aborder notamment l'épineuse question des représentants algériens en Ligue des champions et Coupe de la Confédération, dont le tirage au sort se fera "au plus tard" le 15 août, soit avant la fin du championnat, fixée à la troisième semaine d'août.

"C'est vrai que la situation est difficile, du moment qu'il reste encore six journées à disputer en championnat. Nous avons évoqué plusieurs probabilités pour désigner les clubs engagés dans les compétitions interclubs, mais on va finir par trouver des solutions. Le sujet sera débattu lors de la prochaine réunion du Bureau fédéral", a indiqué Yacine Benhamza, vice-président de la FAF et responsable de la Commission du football professionnel, vendredi sur les ondes de la radio nationale.

Le Comité exécutif (CE) de la Confédération africaine de football (CAF) a annoncé lundi dernier que le tirage au sort des tours préliminaires des compétitions interclubs de la saison 2021-2022 sera effectué "au plus tard" le 15 août, alors que le coup d'envoi sera donné le 10 septembre.

Du coup, la FAF va se retrouver devant un véritable casse-tête, puisque le championnat n'a pas encore livré son verdict, la course, aussi bien pour le titre que pour le podium étant plus que jamais relancée à six journées de l'épilogue.

Dans un communiqué publié lundi sur sa page officielle Facebook, le leader, l'ES Sétif, a appelé la Ligue de football professionnel (LFP) à fixer les dates des matchs de mise à jour du championnat de Ligue 1, afin "d'éviter toutes éventuelles combines" à l'approche de la fin de saison.

L'ESS reste sérieusement menacée par son dauphin, le CR Belouizdad, qui accuse un point de retard, mais compte un match en retard à disputer à domicile face à la JS Kabylie. La formation kabyle pourrait chambouler toutes les cartes, puisqu'elle compte quatre matchs en retard et pourrait se retrouver, en cas de sans faute, en tête en compagnie de l'ESS.

Outre les représentants algériens en compétitions africaines, le Bureau fédéral aura à trancher la formule de compétition envisagée en vue de la saison prochaine. Deux propositions seront soumises aux membres du Bureau fédéral : un championnat classique à 18 clubs avec 34 journées et un calendrier plus long, ou un championnat à deux groupes de 9 clubs chacun et des play-offs, plus allégé.