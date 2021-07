Afrique de l'Ouest: BRVM - La capitalisation boursière des actions dépasse les 5 030 milliards FCFA en fin de semaine

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a dépassé au terme de la séance de cotation de ce vendredi 23 juillet 2021 les 5030 milliards FCFA.

Cette capitalisation s'est en effet établie à 5 033,081 milliards FCFA contre 5 015,848 milliards FCFA la veille, soit un accroissement de 17,233 milliards FCFA. Entre le lundi 19 juillet et ce vendredi 23 juillet, la capitalisation boursière du marché des actions a gagné 172,293 milliards FCFA.

Celle des obligations est, de son côté, en hausse de 15 millions FCFA, passant de 6820,084 milliards FCFA la veille à 6820,099 milliards FCFA à la fin de la séance de cotation de ce vendredi 23juillet 2021.

La valeur totale des transactions s'est établie à 647,248 millions FCFA contre 344,252 millions FCFA la veille.

L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a gagné 0,45% à 136,15 points contre 135,55 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse), a gagné 0,34% à 167,24 points contre 166,67 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Safca Côte d'Ivoire (plus 7,27% à 885 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (plus 6,67% à 3 200 FCFA), Bolloré Côte d'Ivoire (plus 4,40% à 1 780 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (plus 3,53% à 8 800 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (plus 3,32% à 1 400 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 7,14% à 390 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (moins 4,76% à 4 000 FCFA), Société ivoirienne de banque (moins 2,86% à 3 400 FCFA), Bicici Côte d'Ivoire (moins 2,64% à 5 355 FCFA) et Société de caoutchouc de Grand Béréby Côte d'Ivoire (moins 2,37% à 3 710 FCFA).