Maroc: Fès - Des spécialistes appellent au respect des gestes barrières pour lutter contre la Covid-19

Fès — Des spécialistes du Centre Hospitalier Universitaire (CHU)- Hassan II de Fès ont souligné le rôle déterminant des gestes barrières dans la prévention de la Covid19, après la tendance haussière des cas d'infection constatée ces dernières semaines.

Les gestes barrières, dont le lavage des mains, le port obligatoire du masque et le respect de la distanciation physique constituent "la pierre angulaire de la protection de la société contre la pandémie", a indiqué à la MAP, le chef du Service d'Anesthésie et de réanimation au Centre Hospitalier Universitaire (CHU)-Hassan II de Fès, Mohammed Khatouf.

Après avoir souligné que la situation épidémiologique à Fès et sa région ne cesse de s'aggraver, le professeur Khatouf a fait part d'"une hausse importante du nombre des porteurs du virus au niveau de la région et du nombre des patients nécessitant une admission aux unités de réanimation et des soins intensifs ".

Cette augmentation marque le début d'un pic épidémique, a averti M. Khatouf , également enseignant à la faculté de médecine et de pharmacie de Fès, incitant les citoyens à être vigilants et à prendre conscience de la dangerosité de la situation, aggravée par l'allègement des restrictions et un relâchement dans le respect des mesures sanitaires.

Cet accroissement des cas de contamination est observé dans de nombreux pays du monde, a-t-il noté, ajoutant que "la hausse des cas positifs provoque automatiquement une augmentation des cas graves et du taux de de mortalité".

De son côté, le professeur Ali Derkaoui, exerçant au service d'Anesthésie et de réanimation du CHU de Fès, a déploré un nombre "inquiétant" de patients gravement atteints de la Covid-19 admis au CHU, relevant qu'un grand nombre des personnes prises en charge actuellement au service de réanimation du CHU, sont des jeunes.

Un total de 1.910 nouveaux cas d'infection au coronavirus (Covid-19) et 2.104 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a indiqué vendredi le ministère de la Santé.

Les nouvelles contaminations ont été recensées dans les régions de Marrakech-Safi (514), Casablanca-Settat (492), Souss-Massa (305), Rabat-Salé-Kénitra (303), Beni Mellal-Khénifra (73), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (62), Drâa-Tafilalet (50), l'Oriental (34), Fès-Meknès (28), Dakhla-Oued Eddahab (17), Laâyoune-Sakia El Hamra (17) et Guelmim-Oued Noun (15).