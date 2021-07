Afrique: JO TOKYO 2020 - Cérémonie d'ouverture - La délégation gabonaise a défilé

Les membres de la délégation gabonaise qui a foulé le sol nippon mercredi dernier a défilé lors de la cérémonie d'ouverture à Tokyo. Composé de 5 athlètes qui vont concourir dans quatre disciplines, les compétiteurs gabonais ont tous été pris en charge par l'Office National du Développement du Sport et de la Culture, sans oublier le ministre des Sports qui accompagne lui aussi cette sélection olympique.

C'est Anthony Obame qui était la tête d'affiche côté gabonais lors du défilé des délégations olympiques venues à Tokyo pour participer aux 32èmes olympiades. Pour cette traditionnelle séance, le taekwondoïste était accompagné de Sarah Mazouz, de Adam et Aya Mpali, de Guy Maganga Gorra, et de Jean-Claude Djimbi, seul arbitre africain en judo retenu pour ces Jeux Olympiques. La délégation gabonaise sera aux prises avec d'autres durant trois semaines de compétitions, et pour être au top, elle a été véritablement pris en charge par l'ONDSC, qui n'a pas lésiné sur les moyens pour permettre aux athlètes d'être en forme pour ce grand rassemblement planétaire.

D'ailleurs le ministre des Sports, présent avec la sélection Olympique gabonaise a rencontré l'ambassadeur du Gabon au Japon, et veut marquer son plein soutien au 5 panthères. Malgré l'absence de public et de supporters, des dispositions ont été prise pour marquer l'engouement et encourager nos panthères, et ce par l'entremise de l'Office National du Développement du Sport et de la Culture qui s'est attelé à mettre les représentants gabonais dans les meilleures conditions de travail.

Pour Anthony Obame, il connait dors et déjà son futur adversaire, il s'agit du Slovaque Ivan Konrad Strajkovic. Le Gabonais qui a à coeur de redorer son blason lors de ce rendez-vous devra donc mettre les bouchées doubles pour déjà se qualifier pour le tour suivant. Les seuls des autres athlètes n'ont officiellement pas encore été communiqués.