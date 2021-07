Cote d'Ivoire: Compendium des compétences seniors - Un vivier d'expérience à la disposition du développement

Ils sont certes appelés à faire valoir leur droit à la retraite, mais ils demeurent un vivier important de compétences, aussi bien pour le secteur privé que public. Fort de cette réalité, le ministère de l'Emploi et de la protection sociale, a recensé toutes les compétences seniors, contenu dans un compendium des compétences seniors de Côte d'Ivoire. Le ministre Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la protection sociale, a procédé, le mercredi 21 juillet dernier, au lancement du Compendium des compétences seniors de Côte d'Ivoire. C'était à l'agence IPS CGRAE, sise Cocody Attoban.

Pour le ministre de l'Emploi et la protection sociale, « Les dispositifs de promotion de l'emploi et d'insertion socioprofessionnelle s'appuient ainsi sur un capital humain constitué d'expertises, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. (…) C'est dans ce cadre que s'inscrit la présente cérémonie de lancement du Compendium des Seniors de Côte d'Ivoire une initiative pour valoriser les compétences et l'expérience de nos seniors, qui ont encore beaucoup à apporter à notre pays. »

A l'endroit des seniors présents et des faitières les regroupant, le ministre Adama Kamara a dit ceci : « Ce compendium est conçu pour vous et vise à mettre en exergue vos compétences et qualifications à tous les niveaux, pour vous permettre de partager votre riche expérience et votre savoir-faire longuement acquis, avec les jeunes promoteurs et toutes ces entreprises ou organisations, tant publiques que privées, qui sont à la recherche d'une expertise avérée. » Parce que soutiendra-t-il « L'accélération du développement du capital humain et la promotion du bien-être social de nos populations constituent des priorités de l'action gouvernementale. »

Le président du Conseil national des retraités de Côte d'Ivoire, Etienne Angra Sebine et Kouassi Mathurin, président de FARECI, ont tous deux salué la mise en œuvre de ce compendium de compétence seniors. « C'est une manière de mettre à contribution les services des seniors au développement du capital humain. C'est une inestimable valeur ajoutée de compétences que ceux-ci peuvent apporter » a dit le directeur général de la CGRAE.