Angola: Le MINTTICS réitère son soutien aux agences de publicité

Luanda — Le secrétaire d'État à la Communication sociale, Nuno Caldas Albino, a réitéré ce vendredi, à Luanda, son soutien institutionnel aux entreprises du secteur de la publicité, afin de dynamiser et s'adapter aux défis actuels.

S'exprimant en marge de la cérémonie de signature du protocole entre le Ministère des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale (MINTTICS) et Eventos Arena, pour la tenue de la 1ère édition du Salon National de la Publicité et du Marketing, il a souligné que le suivi dépend du processus de formation du personnel des entreprises respectives.

Nuno Caldas Albino a reconnu que le secteur est en croissance et que d'autres vecteurs, actions et mesures politiques, notamment législatives, doivent avoir lieu pour assurer une autorégulation progressive du marché, afin que la participation des entreprises privées soit plus efficace.

« Je manifeste, en tant que département ministériel, tout le soutien institutionnel et la consécration de toutes les actions et stratégies qui visent à garantir et assurer l'élévation et le succès de cette importante industrie », a-t-il souligné.

Concernant le protocole, qui a été signé par le directeur national de la publicité de MINTTICS, José Mututa Cuato, et par le président du conseil d'administration d'Arena Eventos, Bruno Albernaz, il vise à organiser la 1ère édition du 1er au 4 décembre, cette année du Salon national de la publicité et du marketing.