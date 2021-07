Madagascar: Football-Telma Coupe de Madagascar - Un sulfureux CFFA-Adema en quarts

La grosse affiche de ces quarts de finale reste toutefois ce duel entre le champion de Madagascar 2021, en l'occurrence AS Adema et le champion d'Antananarivo, notamment le CFF Andoharanofotsy.

Le tirage au sort de la Telma Coupe de Madagascar d'hier a offert quelques surprises. Agréable pour l'USCAF qui a tiré un des maillons faibles du groupe en étant opposé aux Fianarois du Precisport. Certes, les gars de la CU Antananarivo partent avec la faveur des pronostics mais la Coupe, dans son esprit, peut donner une chance aux supposés petits clubs.

La grosse affiche de ces quarts de finale reste toutefois ce duel entre le champion de Madagascar 2021, en l'occurrence AS Adema et le champion d'Antananarivo notamment le CFF Andoharanofotsy. Si l'Adema reste le seul rescapé des play-offs de l'Orange Pro League et espère réaliser le doublé, Andoharanofotsy, comme l'affirme le staff, viendrait pour la gagne.

Le match à ne pas rater pour les férus de ballon rond. Mais ce ne sera pas le seul duel de cette journée du 28 juillet car on notera aussi le face-à-face entre Elgeco Plus et Mama. Une revanche à prendre pour l'entraîneur du champion de Betsiboka, Careca, qui retrouve son ancien club, celui-là même qui l'a remercié presque sans raison.

Dès lors, on comprend cette hargne de Careca même s'il sait qu'Elgeco, avec son effectif pléthorique, sera difficile à déloger. Le dernier match des quarts de finale mettra aux prises la CNaPS Sports et Disciples FC à la révélation de ces quarts, les Majungais du JTM. Ces derniers, qui ont sorti des gros calibres, visent une qualification historique mais on ne pense pas que la chance va continuer de leur sourire. Mais encore une fois, ce sera une Coupe où tout est possible.