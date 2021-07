Madagascar: Soutenance d'HDR - Le système managérial de la formation ouverte et à distance

Le Dr. Pierre Benjamin Rakotomahenina a décroché son diplôme d'Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) avec mention « Très Honorable avec félicitations du jury ».

La formation ouverte et à distance ou FOAD constitue actuellement un système d'enseignement flexible dans le temps et dans l'espace. C'est dans ce sens que le Dr. Pierre Benjamin Rakotomahenina, Enseignant-chercheur et Responsable de la FOAD Gestion, a soutenu publiquement à la salle de thèse de l'Université d'Antananarivo, l'ensemble de ses travaux de recherche intitulé « Le système managérial de la formation ouverte et à distance : risques et qualité ».

Pour le cas de la FOAD Gestion, déjà opérationnelle depuis l'année universitaire 2014/2015 à l'Université d'Antananarivo, le programme de formation, les enseignants, les examens et le niveau des diplômes sont identiques aussi bien au niveau de la formation classique en présentiel (en salle) qu'au niveau de la formation à distance.

Cependant, les étudiants poursuivant la FOAD peuvent apprendre à l'aide de leur téléphone portable ou ordinateur, au lieu et au moment voulu, partout dans le monde, à travers la plateforme www.foadgestion-degs.org. En effet, nombreux sont les avantages de la FOAD, entre autres, une diminution considérable des dépenses, une amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur avec les Technologies de l'Information et de la Communication ou TIC et une solution face à la limite de la capacité d'accueil à l'université.

Les résultats de ses recherches contribuent effectivement à l'amélioration de l'enseignement supérieur face à l'évolution des TIC, au problème d'infrastructures à l'université et surtout au contexte de crise sanitaire actuelle. Suite à l'évaluation, il a obtenu le diplôme le plus élevé en HDR lui permettant d'atteindre le grade des professeurs d'universités. Tout compte fait, la mention Gestion de l'Université d'Antananarivo a réalisé une innovation fulgurante pour concrétiser son adage « hafa ihany !»