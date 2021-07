Cote d'Ivoire: Rencontre entre MM. Ouattara et Gbagbo - L'UDCY "se félicite de cette heureuse annonce du gouvernement"

A l'issue du conseil des ministres, réuni le mercredi 21 juillet 2021 au palais de la présidence au Plateau, le Porte-parole du Gouvernement, Amadou Coulibaly a annoncé qu'après un premier contact téléphonique, le Président de la République, Alassane Ouattara recevra l'ex-chef de l'Etat, Laurent Gbagbo le mardi 27 juillet 2021 au Palais Présidentiel.

Dans une déclaration dont nous avons reçu copie, ce vendredi 23 juillet 2021 l'Union Démocratique et Citoyenne (Udcy) "se félicite de cette heureuse annonce du Gouvernement, intervenue au lendemain de la Fête de l'Aïd-El-Kébir, comme un autre signal fort de nature à renforcer la décrispation de l'environnement sociopolitique."

"L'Udcy salue la tenue prochaine de cette rencontre et félicite les présidents Ouattara et Gbagbo pour avoir pris cette importante initiative. Elle sera assurément un gage de paix, de cohésion sociale et sans nul doute un facteur déterminant pour la réconciliation nationale chère au peuple ivoirien", a indiqué son président.

Le président de l'Udcy, Anicet Gnanzy espère que cette entrevue se déroulera dans un climat fraternel et détendu afin qu'elle accouche de résolutions et engagements concrets pour un nouveau départ dans un climat apaisé.

L'Udcy lance, enfin, un appel à la culture de l'union, de la discipline et du travail, dans le mutuel et la tolérance pour un bonheur partagé dans une Côte d'Ivoire Unie et Solidaire.