Madagascar: Guide de week end

Ambiance électronique à l'Akoor Digue

No Mady et Encoder Experiment font découvrir un univers peu habituel ce jour à l'Akoor Digue. Les deux formations performeront lors de la troisième édition de Koba Libre, un événement signé Buskers Madagascar. Les initiés savent déjà à quoi s'attendre, surtout que No Mady et Encoder Experiment ont pas mal tourné cette année. Le rendez-vous est fixé à 14h, une heure largement accessible pour le grand public.

Le rap au féminin au No Comment Bar

Aucune annulation prévue cette fois au No Comment Bar, les adeptes de rap pourront à coup sûr apprécier la performance de Vy Mamay, la rappeuse qui tient enfin sa propre affiche. Le live devrait commencer à 17h aujourd'hui. L'accès à ce concert est gratuit et les gestes barrières sont à respecter autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bar.

Musique tropicale à fond au Jao's Pub

Pour ceux qui aiment les ambiances chaudes, ils pourront faire un tour du côté d'Ambohipo ce soir, car au Jao's Pub, ce sont Tence Mena Ayo Naej qui ambianceront la nuit à partir de 21h. Un passage très attendu des fans de la diva tropicale qui ont déjà eu le plaisir de la voir sur scène récemment dans la capitale. A noter que cet événement entre dans le cadre de l'Idoko Tour.

Princio dans la troisième plus grande ville du pays

C'est au B'Art Haingo Antsirabe que Princio donne rendez-vous à ses fans dans la région du Vakinankaratra cette nuit. Le chanteur à textes devrait monter sur scène à 20h. Il connaît très bien les lieux étant donné qu'en début d'année, il y avait déjà assuré une prestation avec la chanteuse Melky. Cette fois, il se présente seul avec sa guitare.

Repos et repas dominical avec Bekoto

Vive les vacances ! Pour bien entamer les longues semaines de pause, les moments de détente sont de mise. Rien de mieux que de la bonne musique et de bons petits plats de fruits de mer pour parfaire la fin du week-end. Demain à midi, Bekoto, armé de sa guitare, sera au Twenty-six Analakely. Le temps d'un buffet déjeunatoire, l'artiste saluera ses convives dans une ambiance folk et acoustique. Pour ce faire, il y sera accompagné de son fils et non moins chanteur, Popoly, mais aussi de Mamy Paul. Trois guitares et un clavier, ses meilleurs titres feront office de répertoire pour un moment d'évasion pour un repas dominical convivial.

En France, Marghe et Soa Off

En France, les deux participants d'origine malgache à The Voice : la plus belle voix, ont eux également des concerts prévus ce jour. Pour Marghe, elle sera à l'affiche du festival éphémère Retrouv'Halles sous les halles de Couché dans la Vienne avec son duo Mada. David Henry et son jeune protégé partageront la scène avec de grosses pointures de la chanson française comme Cali ou Flo Delavega. Quant à Ludysoa et Nathan, leur duo Soa Off assure un showcase à la Discothèque Gasy Summer Vibes de Paris ce jour. Ce concert marque le début de leur tournée estivale.