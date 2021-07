Madagascar: Nouveau plan de circulation à Tana - Simulation dimanche, opérationnel mercredi

Les usagers seront invités à suivre les consignes de la CUA et de la Police Nationale.

Le nouveau plan de circulation aux alentours d'Antanimena, Vasacoss et Behoririka fera l'objet d'une simulation demain. Les changements devront prendre effet à partir du mercredi sauf changement de dernière minute.

Les critiques fusent de toutes parts après la sortie du croquis de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) concernant les changements apportés par rapport à l'utilisation de quelques rues d'Antanimena et ses environs. Avant qu'ils soient effectifs, la CUA et la Police nationale ont prévu d'organiser une simulation demain. Ces deux entités entendent conjuguer leurs efforts pour réduire les embouteillages dans la Capitale. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'a été signé hier un protocole cadre qui consiste à former six élèves encadreurs de la Police Municipale à l'Ecole nationale supérieure de police (ENSP) Ivato. A noter que dans ce nouveau plan de circulation, des voies auparavant à double sens sont devenues à sens unique et à double file et vice-versa.

Changement d'itinéraires. Les véhicules en provenance de l'EKAR Antanimena et désirant rejoindre Analakely emprunteront la rue du côté du SFX pour arriver à la rue Ampanjaka Toera. Ceux qui souhaitent rejoindre les 67 ha sont conseillés de descendre directement à Ankorondrano et rejoindre par la suite le Boulevard de l'Europe. Pour les véhicules en provenance d'Ankorondrano et souhaitant se rendre à Analakely, ils devront emprunter la rue RV Père Muthyon du côté de la Gastro Pizza Antanimena ou la rue Ringel du côté du SFX. Les véhicules qui viennent d'Ankadifotsy peuvent directement descendre à Ankorondrano ou la rue Ringel du côté du SFX mais ne peuvent par contre pas emprunter la rue Muthyon du côté de la Gastro Pizza.