Niger: Des religieux de la Société des Missions Africaines lancent un nouveau projet pour aider les enfants à retourner à l'école

Niamey — " Nous sommes en contact avec les zones rurales du diocèse de Niamey, en particulier avec les deux zones les plus touchées par le terrorisme : Makalondi, à la frontière avec le Burkina Faso et Dolbel, une région à la frontière avec le Mali. Des milliers d'enfants et de jeunes vivant ici ont abandonné l'école. Ce projet vise à les aider à poursuivre leurs études en leur assurant un minimum de frais de scolarité et une contribution à la santé, à la nourriture et au logement".

Le père Mauro Armanino, missionnaire de la Société des Missions Africaines (SMA), parle du nouveau projet scolaire que les religieux de l'institut fondé par Mgr de Brésillac sont en train de réaliser en collaboration avec le diocèse de Niamey. "Ces dernières années, dit le père Mauro, des centaines d'écoles ont été fermées à cause des menaces qui pèsent sur les enseignants et en général sur l'institution scolaire, considérée comme un véhicule "occidental".

Cela, poursuit-il, a non seulement provoqué l'éloignement de la population des zones considérées comme à risque, mais a également appauvri les familles d'agriculteurs, qui ont été contraintes d'abandonner leurs activités agricoles et pastorales : on estime qu'au moins trois millions de personnes au Niger sont menacées par la famine. Dans cette situation, les premiers à souffrir sont les enfants et les jeunes en âge scolaire : "Beaucoup d'entre eux, explique le père Armanino, ont dû fuir ailleurs, et leurs parents n'ont pas les moyens de leur garantir l'achèvement du processus éducatif. Notre engagement, dit-il, n'est guère plus qu'une goutte dans l'océan, mais il se veut un signe de solidarité pour redonner espoir à ceux qui veulent simplement vivre et apprendre.

Selon le missionnaire, la situation difficile du système scolaire nigérien est également le résultat de choix politiques erronés effectués dans le passé : "Dans les années 1980, note-t-il, le démantèlement de presque tout ce qui était public a commencé : les investissements dans la sécurité se sont faits au détriment des services sociaux et cela a également concerné le secteur de l'éducation. Par la suite, une croissance démographique importante, la baisse des investissements dans la formation et les incitations aux enseignants ont achevé le désastre.

Aujourd'hui, rapporte le père Mauro, un signe positif a été donné par le nouveau président Mohamed Bazoom, qui a déclaré que l'école serait au centre de ses priorités, notamment en ce qui concerne le taux de natalité. En effet, la construction d'au moins trois internats pour filles à Niamey est prévue. Plus les filles seront prises en charge à l'école, conclut-il, plus elles seront en mesure de "choisir" le moment de leur première grossesse.