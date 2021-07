Angola: Le vice-président visite une ferme agro-écologique à Mungo

Mungo — Le vice-président de la République, Bornito de Sousa, a visité vendredi une ferme agro-écologique et a rencontré les autorités locales de la municipalité de Mungo, dans la province de Huambo.

Bornito de Sousa a reconnu que la municipalité de Mungo a un fort potentiel touristique, économique et social, capable de renforcer le développement local intégré.

S'exprimant lors d'une réunion de consultation des autorités locales et des membres de la communauté, Bornito de Sousa a déclaré que le potentiel de Mungo, en particulier du point de vue agricole et touristique, s'il est bien exploré, peut augmenter la capacité économique de la région.

« Mungo a un grand potentiel dans le tourisme et l'agriculture, comme je viens de le voir dans le projet agro-écologique qui porte le nom de la municipalité, ainsi que les peintures rupestres de Kaniñgili, qui peuvent attirer des touristes nationaux et étrangers », a déclaré le vice-président.

Il a dit qu'il est nécessaire de mettre en place un institut polytechnique de taille moyenne, afin de fournir une formation technique et professionnelle aux jeunes et les empêcher de s'évader, afin d'assurer la promotion et le développement de l'agrotourisme.

Du point de vue de Bornito de Sousa, il est important que les examens publics d'admission dans les secteurs de l'éducation et de la santé donnent la priorité aux jeunes de Mungos, car les plaintes concernant l'abandon d'enseignants et d'infirmières placés dans des endroits éloignés sont récurrentes dans la plus grande partie du pays.