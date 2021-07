Congo-Brazzaville: Distinction - Shebah Debra Amielia accepte d'être messagère de la paix pour tous

Venue du lointain Trinidad & Tobago, un des Etats de l'Organisation des Etats américains, la reine Shebah Debra Amelia Sia a été faite servante de l'humanité et messagère internationale de la paix pour tous par le Conseil universel pour la paix des nations et des continents (Culpac) à Kinshasa.

Invitée à participer à la « Quinzaine de la paix pour tous » du Culpac, la reine Shebah Debra Amelia Sai Kasambu 'Ra a été désignée servante de l'humanité et messagère internationale de la paix pour tous. « Considérant ses multiples services rendus en Afrique, dans les Caraïbes et ailleurs dans le monde, la direction générale du Culpac l'a donc élevé en qualité de servante l'humanité et messagère internationale de la paix pour tous... Elle sera l'interlocutrice et marraine de la paix auprès des chefs d'Etat africains dans le programme du Culpac de la vision d'une nation. Ce sera une activité dans laquelle des chefs d'Etat exprimeront leurs visions sur la paix, les droits de l'homme et le développement dans leurs pays respectifs », a indiqué le directeur général du Culpac, Daniel Santu Biko dans son mot de circonstance, à la cérémonie organisée à cet effet le 21 juillet à la cité de la paix, siège du Culpac dans la commune de Ngaliema à Kinshasa.

Pour sa part, la reine Shebah Debra Amelia Sai a souligné que « la paix est la chose la plus importante dans la vie d'un être humain, elle est primordiale pour le développement d'un pays car, sans la paix, rien ne va ». La reine Shebah Debra Amelia Sai est née le 19 septembre 1963 à Trinidad & Tobago, deux Etats jumelles membres de l'Organisation des Etats américains (OEA). Elle est issue des migrants du Moyen Orient et des Lignées royales et nobles et partagées d'Afrique du Nord-Est (Mena). La reine Shebah Debra est membre de la Mena Salomon, lignées impériales et du trône royale, famille royale de la maison impériale souveraine de Saba du côté maternel, et de la maison de Saba (lignées africaines et arabes du Moyen Orient et Afrique du Nord-Est), l'Egypte.

Elle fait partie de la maison impériale souveraine de Ra, la maison royale la plus cosmopolite de l'antiquité jusqu'aujourd'hui. La reine Shebah Debra Amelia Sai a été couronnée le 31 décembre, selon les traditions royales et intronisée en 2020. La paix est son cheval de bataille, aussi s'est-elle déplacée personnellement pour Kinshasa afin d'œuvrer pour la paix en tant que servante de l'humanité et messagère internationale de la paix pour tous du Culpac.

Notons que c'est dans le cadre de la « Quinzaine de la paix pour tous » lancé le 19 juillet par le Culpac, qu'une campagne de sensibilisation à l'instauration d'un Etat de droit en République démocratique du Congo a démarré le même jour, et se clôturera le 1er août à la Cité de la paix, siège du Culpac. C'est en fait dans la droite ligne des résolutions du Culpac lors de la Conférence universelle pour la paix organisée les 5 et 6 septembre 2018 au Parlement européen à Bruxelles.