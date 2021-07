Sénégal: Ndiarogne / Pour une amélioration de leurs conditions de vie - Les habitants lancent un cri de cœur

Les habitants du village de Ndiarogne dans la commune de Nguéniène (Mbour) ont rencontré la presse pour décrier leurs conditions liées au manque d'eau potable, à l'accès à l'électricité, à l'enclavement, aux problèmes de santé et eux questions relatives à l'éducation.

Selon leur porte-parole répondant au nom d'Adama Sène, le village de Ndiarogne manque de tout. Il a décrié le manque d'eau potable car les projets pour accéder au liquide vital n'ont pas répondu. Les terres de parcours du bétail et les champs ont vu des tranchées pour la pose de grandes canalisations. Elle n'a pas été suivie d'une alimentation des quartiers de Ndiarogne. L'illustration la plus parfaite de l'ire des populations a été le port de brassards, de pagnes et bandeaux rouges .Même, les branches des arbres laissaient flotter des tissus rouges.

A en croire, Adama Sène, les poteaux électriques transportant l'électricité passent à l'intérieur. Il se désole de ne pas disposer du jus car les élèves et étudiants de ce patelin aimeraient disposer d'électricité pour pouvoir utiliser leurs ordinateurs et se connecter. Des habitants se sont radicalisés pour proférer des menaces et se disent prêts si la situation persiste. Le tableau s'est autant noirci avec l'enclavement du village dès les premières pluies car l"accès est une route avec un point bas.

Les femmes de Ndiarogne ne se sont pas privées de forcer la presse à visiter la case de santé avec un équipement sommaire faite d'une chambrette pour tout. Elles ont évité les autorités à s'intéresser à l'éducation des jeunes par la construction d'école et l'équipement des classes.