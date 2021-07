Afrique Australe: Secrétariat exécutif de la SADC - Le candidat de la RDC en bonne posture

La République démocratique du Congo (RDC) met, d'ores et déjà, les bouchées doubles pour soutenir la candidature de Faustin Luanga Mukela face à celle du botswanais Elias Magosi au poste de secrétaire exécutif de la Communauté de développement d'Afrique australe (Sadc).

En témoigne, la tournée qu'effectue actuellement le ministre de l'Intégration régionale et Francophonie, Me Didier Mazenga Mukanzu, émissaire spécial du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, auprès des États membres temoigne qu'il est dans une bonne posture. Il est question de battre campagne en faveur de l'unique candidat présenté par la RDC au poste de secrétaire exécutif de la Sadc, en convainquant les pays de la sous-région de miser sur cet ancien haut fonctionnaire à l'Organisation mondiale du commerce aux compétences éprouvées.

Appui de deux grands de la sous-région

À la tête d'une forte délégation dans laquelle se retrouve du reste l'intéressé, le ministre congolais de l'Intégration régionale et Francophonie a été reçu, le 21 juillet, par le président zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa. Ce dernier a rassuré ses interlocuteurs du soutien de son pays au candidat congolais en surfant notamment sur les liens historiques entre le Zimbabwe et la RDC, « deux pays frères, de surcroît, membres de la Sadc ».

Même son de cloche de la part du président angolais Joao Manuel Gonçalves Lourenço qui, la veille, avait reçu la délégation congolaise. L'émissaire du président Félix Tshisekedi s'est tiré à bon compte puisque l'Angola s'est également engagé à soutenir sans réserve la candidature de la RDC. Après l'étape du Zimbabwe et celle de l'Angola, la délégation congolaise est attendue au Lesotho, en Namibie, en Zambie et en Tanzanie, avant de regagner Kinshasa.

Faustin Luanga qui avait figuré dans les dernières missions qu'avait effectuées le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans les différents pays de la Sadc, notamment en Zambie et en Ouganda, passe naturellement pour le super favori de ce challenge. Le fait pour le Botswana d'avoir un de ses ressortissants à la tête du Secrétariat régional de l'OMS à Brazzaville et d'abriter sur son territoire le siège de la Sadc, risque de ne pas plaider en sa faveur, se convainquent maints analystes. Gaborone pourrait, pour besoin d'équilibre, se contenter du poste de secrétaire exécutif adjoint de la communauté d'Afrique australe, susurre-t-on dans les milieux diplomatiques.

Les atouts du candidat congolais

Une chose est vraie, c'est que le Congolais Faustin Luanga possède tous les atouts requis pour briguer le secrétariat exécutif de la Sadc eu égard à son cursus et à sa riche expérience. Grand baroudeur des arcanes des communautés économiques régionales d'Afrique, avec plus de vingt-cinq ans d'expérience sur des questions relatives à la gouvernance commerciale, au développement économique des pays et à leur intégration au système commercial multilatéral, Faustin Luanga apparaît comme l'homme providentiel dont a besoin la Sadc pour relever ses nombreux défis de développement. Il est déterminé à faire de cette institution sous régionale une communauté d'intégration capable de promouvoir une croissance économique durable et équitable. En attendant les élections qu'organisera la Sadc d'ici le 9 août 2021 au Botswana en marge de la session ordinaire des chefs d'Etats et de gouvernement de la sous-région, la RDC a de quoi rester sereine et, surtout, positive.