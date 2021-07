Afrique: L'ICESCO apporte un fort soutien au système éducatif au Maroc (Directeur général)

Dakhla — L'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) apporte un fort soutien au système de l'éducation au Maroc et à ses États membres, a souligné samedi à Dakhla son Directeur général, Salem Ben Mohamed El Malek.

S'exprimant lors d'une cérémonie de remise d'un don de tablettes électroniques de l'ICESCO au profit des lauréats d'établissements scolaires de la région de Dakhla-Oued Eddahab, M. El Malek a mis l'accent sur la dynamique que connait le système éducatif marocain et les projets et programmes tournés vers l'avenir en la matière, tout en saluant la vision stratégique et perspicace de SM le Roi Mohammed VI dans ce domaine.

Le directeur général de l'ICESCO a aussi mis en avant les efforts consentis par le ministère de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, afin d'assurer la continuité pédagogique durant cette conjoncture délicate marquée par le combat contre le nouveau Coronavirus.

Il a en outre relevé que l'ICESCO continue à soutenir les cursus et modèles éducatifs innovants qui reflètent un nouveau concept d'enseignement global, d'autant plus que l'Organisation œuvre à faciliter la généralisation de ces nouveaux techniques au niveau des différents États membres.

Dans ce sillage, le directeur général de l'ICESCO a noté que l'Organisation assume la responsabilité de soutenir les systèmes éducatifs des États membres, à même de renforcer leurs capacités pour faire face aux effets de la pandémie.

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie et vision, a-t-il poursuivi, l'ICESCO exprime son engagement à soutenir les efforts du Royaume du Maroc et de tous les autres Etats membres pour assurer la continuité du processus éducatif et le soutenir face aux multiples défis qui guettent le droit des générations futures à l'éducation et au développement.

Il a aussi indiqué que la pandémie a donné naissance à une nouvelle expérience éducative, en mettant l'accent sur l'ère de l'école numérique connectée aux innovations liées à l'intelligence artificielle.

M. El Malek a dans ce sens appelé les Etats du monde islamique à mettre les bouchées doubles pour qu'ils soient en phase avec le développement des systèmes éducatifs, faisant savoir que l'école traditionnelle ne résistera pas longtemps face aux mutations rapides des modes de production et de diffusion des connaissances, dus aux innovations en matière d'intelligence artificielle.

Par ailleurs, il a mis en exergue les énormes potentialités naturelles et culturelles de la région Dakhla-Oued Eddahab, saluant à cette occasion le partenariat de qualité entre l'ICESCO et la Commission nationale marocaine pour l'éducation, les sciences et la culture.

En outre, M. El Malek a passé en revu une série de projets et initiatives pédagogiques portés par l'Organisation durant 2020 et 2021, citant le lancement de l'initiative "Foyer numérique de l'ICESCO", qui constitue une plateforme de connaissances dans les domaines de l'éducation, des sciences, de l'innovation et des sciences humaines, ainsi que la signature avec Hewlett-Packard (HP), Classera et Mirai d'un mémorandum d'entente conjoint pour la coopération à la mise en œuvre de programmes en matière d'éducation dans les pays du monde islamique, visant à bâtir un nouveau modèle éducatif.

S'y ajoute le lancement de l'Année de la femme, vu les rôles pionniers que les femmes jouent et assument avant et pendant la Covid-19.

Quelques 180 élèves d'établissements scolaires de la région de Dakhla-Oued Eddahab bénéficient d'un don de tablettes électroniques de l'ICESCO.

Lors de cette cérémonie, ce don a bénéficié à 15 élèves en situation de handicap, à des apprenants en filières internationales, en formations professionnelles et en éducation non formelle, ainsi qu'à des élèves en provenance de la Mauritanie et de la Côte-d'Ivoire qui poursuivent leurs études dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.

Il s'inscrit dans le cadre de la contribution de l'ICESCO aux efforts du ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique visant à promouvoir la numérisation et à généraliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication en faveur de l'éducation.