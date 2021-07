Maroc: L'aéroport de Nador enregistre une baisse de 11,31% de son trafic passagers à fin juin

Le nombre de passagers qui ont utilisé l'aéroport de Nador-Al Aroui durant le premier semestre de cette année a connu une baisse de 11,31% par rapport à la même période de l'année 2020.

Les statistiques de l'Office national des aéroports (ONDA) montrent que les passagers ayant transité via cet aéroport à fin juin 2021 sont au nombre de 123.033, contre 138.716 durant la même période de 2020 (-11,31%) et 328.484 en 2019 (-62,55%).

Pour le seul mois de juin dernier, le nombre de passagers enregistrés au niveau de l'aéroport de Nador a atteint 34.496 voyageurs contre 63.440 passagers durant le même mois de l'année 2019, soit une chute de 45,62%.

Ce résultat place cette plateforme aéroportuaire à la 6ème place à l'échelon national et au premier rang sur le plan régional devant l'aéroport Oujda-Angad et celui de Bouarfa.

La ville de Nador est desservie à partir de plusieurs aéroports notamment Bruxelles et Charleroi (Belgique), Amsterdam (Pays-Bas), Paris, Marseille et Montpellier (France), Madrid, Barcelone, Majorque et Gérone (Espagne), Francfort, Cologne et Dusseldorf (Allemagne).

L'aéroport Nador-Al Aroui a connu récemment la mise en service d'un nouveau terminal, une infrastructure de pointe ayant nécessité une enveloppe budgétaire de 410 millions de dirhams (MDH), rappelle-t-on.

Doté d'une architecture unique, d'une infrastructure moderne et d'équipements de dernière génération, le nouveau terminal, conçu et réalisé par des compétences 100% marocaines, vient accompagner le développement remarquable que connaît la région de Nador sur le plan économique et touristique.