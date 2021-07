Cote d'Ivoire: Tourisme et offres digitales - Les inscriptions se poursuivent en ligne pour le Concours du ministère

L'appel à candidatures des propositions de projets, d'applications et de solutions numériques initié par la tutelle gouvernementale, ouvert le 15 juillet, prend fin le 31 juillet.

Le concours « Startups » du Ministère du Tourisme et des Loisirs qui a pour but de primer et d'accompagner les Startups et porteurs individuels de projets les plus prometteurs dans le domaine touristique, est à son dernier virage. Le deadline dudit concours s'adressant aux jeunes Ivoiriens âgées de 18 à 35 ans, et dont les inscriptions en ligne ont débuté le 15 juillet, est fixé au 31 juillet à minuit. Les dossiers de candidatures, les conditions et critères sont disponibles à sur le site infos@tourisme.gouv.ci. Et les inscriptions doivent être, une fois formalisées, envoyées à l'adresse du point focal Digital : p.codjo@tourisme.gouv.ci.

Au sortir de ce concours dont le trio gagnant sera récompensé à la faveur de la 41e Journée mondiale du tourisme (JMT) qui se tiendra en Côte d'Ivoire, le 27 septembre, sous l'égide de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), la destination ivoirienne devrait se voir dotée d'un incubateur, du genre Tourisme Lab à même d"accompagner la stratégie « Sublime Côte d'Ivoire » car, selon la vision du ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, le temps in et post-Covid 19, est venu d'innover par des idées créatives de découvertes et de voyages face aux mesures restrictives. Avec, à la clé, l'opportunité indéniable à faire émerger des concepts promotionnels, des solutions logicielles, des applications digitales, etc., à même d'étonner plus d'un touriste étranger comme interne. Notamment par la digitalisation des pratiques mercatiques et communicationnelles. Car, à maints égards et selon les experts du Ministère du Tourisme et des Loisirs, le « Tourisme 3.0 » est « LE » réflexe du plus grand nombre. Et si la destination ivoirienne veut conforter son leadership et ses ambitions dans la durée, elle devra aussi être un hub du tourisme numérique.

En effet, force est de constater que pour trouver une destination, un billet d'avion, un prestataire de service... Internet est aujourd'hui la référence pour préparer des voyages et excursions. C'est donc à juste titre que la « Sublime Côte d'Ivoire » s'est elle aussi embarquée dans le train du numérique et pourrait encore capitaliser sur la Toile.

Dircom Ministère du Tourisme et des Loisirs