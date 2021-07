Angola: Le ministre de la Défense nationale félicite son homologue cubain

Luanda — Le ministre de la Défense nationale et des Vétérans de la patrie, João Ernesto dos Santos, a félicité dimanche son homologue cubain, Álvaro López Miera, à l'occasion du 68e anniversaire de l'assaut de la caserne Moncada.

Dans le message de félicitations dont copie est parvenue à l'Angop, João Ernesto dos Santos souligne qu'au moment de la célébration de la victoire de la révolution cubaine de 1959, sur le régime de Fulgêncio Baptista, c'est une occasion appropriée pour exalter l'épopée de la poignée de combattants intrépides qui, avec bravoure et détermination, ont fait face à toutes sortes d'adversités pour que la liberté, la paix et le progrès social puissent triompher.

Selon le ministre angolais, la révolution cubaine et ses organes de sécurité et de défense, en particulier, sont un exemple d'exploit constant, étant donné l'imprévisibilité et la vulnérabilité qui prévalent dans le scénario politique international, où les États sont de plus en plus engagés à défendre leurs intérêts nationaux, qui, presque toujours, ne sont pas alignés avec ceux de leurs concurrents.

«Même ainsi, Cuba est proactive face aux contraintes des temps nouveaux, dans lesquelles s'inscrit la pandémie de Covid-19, pour laquelle ils ont déjà créé leur propre vaccin (Sovereign 2), avec lequel ils préviennent et combattent avec succès les conséquences de son taux d'infections silencieux et rapide », lit-on dans le message.

João Ernesto dos Santos réaffirme la volonté de renforcer et de consolider la coopération entre les ministères de la Défense et les forces armées des deux pays, dans le cadre de l'échange d'expériences dans la structure des processus de formation du personnel militaire, pour les défis actuels et futurs.

Aux généraux, officiers supérieurs, capitaines, sous-officiers et soldats des Forces armées révolutionnaires de Cuba, le ministre de la Défense souhaite santé et succès dans l'accomplissement de leurs missions.

Le 26 juillet 1953, le jeune avocat Fidel de Castro, avec 165 autres hommes, a mené une attaque armée contre la garnison Moncada, à Santiago de Cuba, pour tenter de prendre les bases de la caserne, armer la population et renverser le gouvernement de Fulgencio Baptista.

Ainsi commença la Révolution cubaine qui, le 1er janvier 1959, renversa le régime baptiste et conduisit à un nouveau gouvernement, dirigé par Fidel Castro.