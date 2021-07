Maroc: Botola Pro D1 - Le sort des bons derniers reporté à l'ultime journée

Le Chabab Mohammedia et le Wydad de Casablanca (WAC) se sont neutralisés, un but partout, samedi soir au stade El Bachir, pour le compte de la 29è et avant-dernière journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.

Oussama Lamlioui a ouvert le score en faveur des locaux (51è), tandis qu'Ayoub El Kaabi a égalisé dans le temps additionnel (90+3è).

Au terme de ce nul, le club de la ville des fleurs, qui a évolué à dix dès la 19è minute après l'expulsion de Hamza El Wassiti, occupe la 6è place avec 35 points, aux côtés du Difaâ El Jadida. De son côté, le WAC, déjà sacré champion à l'issue de la 27è journée, a porté son actif à 64 points.

L'Ittihad de Tanger (IRT) et le Maghreb de Fès (MAS) ont fait match nul (0-0), samedi soir au Grand stade de Tanger.

Après ce nul, l'IRT, qui a évolué à dix dès la 11è minute après le carton rouge reçu par Mukoko, pointe désormais à la 6è place (36 pts) à côté de son adversaire du jour.

Quant au Mouloudia d'Oujda (MCO), il s'est imposé à domicile face au Hassania d'Agadir (HUSA) sur le score de 1 but à 0.

L'unique but de la rencontre a été l'œuvre du Guinéen Demba Camara (66è).

Grâce à ce succès, le MCO consolide sa 5è place avec 41 points, à une longueur seulement de la Renaissance de Berkane (4è).

De son côté, le HUSA a vu son compteur stoppé à 34 points, partageant la 10ème place avec l'OCS.

A propos de l'Olympique de Safi, il a tenu en échec l'AS FAR (0-0), en match disputé au stade municipal de Kénitra.

Au terme de ce nul, le club militaire pointe toujours à la 3è place avec 51 points, devançant de neuf longueurs la Renaissance de Berkane (4è/42 pts).

Pour ce qui est des rencontres qui ont eu lieu vendredi, le Raja de Casablanca (RCA) a surclassé à domicile la Renaissance de Zemamra (RCAZ) par 1 à 0. L'unique but de la rencontre, marquée par l'expulsion d'Abdelkhalek Ahmidouch (65e) et de Mohamed Hamdane (90e) du côté de la RCAZ, a été l'œuvre de Soufiane Rahimi (66e).

Au terme de cette rencontre, le Raja de Casablanca est 2ème du classement avec 56 unités, tandis que la RCAZ est bon dernière (29 pts), avec un petit point de retard sur le CAYB, tombeur au stade El Abdi à El Jadida du DHJ par 3 à 2.

Said Grada (58e), Younes Houassi (70e) et Patrick Kaddu (79e) ont marqué pour le CAYB, tandis que les buts des locaux, désormais 9èmes avec 35 points, ont été l'œuvre de Massoud Jouma (42è) et Chouaib El Maftoul (89e).

Bouffée d'oxygène pour le Rapide Oued Zem (RCOZ) qui a disposé du Moghreb de Tétouan (MAT) sur le score de 2 buts à 1 vendredi soir au complexe de l'OCP de Khouribga.

Jean-Baptiste Mockey (71e) et Issam Boudali (78e) ont inscrit les buts des locaux, tandis que Hicham El Khaloua a réduit l'écart pour le MAT (60e, s.p).

Au classement, le RCOZ occupe la 12e place avec 32 unités, ex-æquo avec son adversaire du jour, le Moghreb de Tétouan et le FUS.

Pour sa part, l'équipe du Fath s'est inclinée au stade municipal de Berkane devant la RSB par 3 à 2. Les locaux ont marqué grâce à Brahim Al Bahraoui (45e et 59e ) et Mohammed Farhane (70e), tandis que Mehdi El Bassil et Naoufel Zarhouni ont réduit l'écart pour l'équipe de la capitale respectivement à la 45e et à la 51e minutes.