Algérie: Feux de forêts à Blida - Extinction de 80% des foyers

Blida — Un total de 80% des foyers de feux déclenchés samedi matin au niveau des hauteurs du Parc national de Chréa (Blida) ont été éteints, a affirmé la conservatrice des forêts de la wilaya de Blida.

"Les efforts des différentes parties qui sont intervenues aujourd'hui pour l'extinction des feux ,déclenchés sur les hauteurs du Parc national de Chréa, à savoir les forestiers, les services de la Protection civile deswilayas de Blida, Médéa et Tipasa, l'Armée nationale populaire et la Gendarmerie nationale ont été couronnés par l'extinction de 80% de ces feux en évitant, ainsi, sa propagation aux autres superficies forestières", a fait savoir Mme Dalila Bennani dans une déclaration à l'APS.

Cet incendie a causé des pertes allant de 20 à 25 hectares des superficies forestières, notamment des chênes et des pins d'Alep.

Un forestier, un agent saisonnier, et un élément de la Protection civile ont été blessés lors de cette opération, a-t-elle fait savoir, relevant que les blessés ont été évacués et sont dans un état stable.

Par ailleurs, aucune blessure n'a été enregistrée parmi les habitants des régions incendiées, à savoir Oued El Abrar, Bellat et Sidi Kebir, la population ayant été évacuée dès le début de l'opération d'extinction des feux et ne seront autorisés à rejoindre leurs foyers qu'après maitrise des incendies, a précisé Mme Bennani.

Sur les raisons de cet incendie, les services des forêts avancent, sur la base de témoignages, des comportements de personnes ayant campé la nuit dans ces régions, relevant que l'enquête se poursuit pour établir les faits.

La Conservatrice des forêts a salué, par la même occasion, les efforts fournis par les éléments de l'Armée et de la Gendarmerie nationale qui ont mobilisé tous les moyens, humains et matériels, pour venir à bout de cet incendie, ainsi que les chasseurs relevant de la Fédération nationale des chasseurs, les forestiers saisonniers, et les riverains.

Outre la colonne mobile et les différents unités relevant de la direction locale de la Protection civile, l'opération d'extinction des feux a vu la participation des colonnes mobiles de lutte anti-incendie des wilayas de Médéa et de Tipaza, l'unité d'intervention spéciale relevant de l'unité nationale d'instruction et d'intervention à Dar El Beida (Alger), en sus de l'unité aéroportée de la Direction générale de la protection civile (DGPC).