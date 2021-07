Gabon: Moov Africa - Plus de 10 milliards pour la couverture en réseau telecoms

Moov Africa Gabon Telecom, cet opérateur de téléphonie mobile a annoncé récemment, un investissement de 17,9 millions USD, soit plus de 10 milliards FCFA, au profit du renforcement de son réseau télécoms dans tout le Gabon, durant la période 2021 à 2022.

Le Directeur général de la société télécoms et le président du Conseil de régulation de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), ont dévoilé un programme d'investissement qui cible 141 villages et 600 km d'axes routiers en terre gabonaise. Ce programme permettra non seulement d'apporter le haut débit aux populations, mais aussi de réduire davantage la fracture numérique entre les zones urbaines et rurales.

Sur son réseau Télécoms, l'investissement qu'annonce Moov Africa Gabon Telecom correspond aux ambitions du plan d'accélération de la transformation (PAT) 2021-2023 du gouvernement gabonais qui veut faire des télécommunications et du numérique des moteurs de croissance. Rapporté par Agence Ecofin, l'Etat gabonais estime qu'en apportant à tous les Gabonais la 3G et la 4G, dont le taux de pénétration respectif est de 73% et 35%, c'est le pays qui bénéficiera d'un regain de croissance via l'accès d'un plus grand nombre de personnes aux avantages d'Internet (services publics numériques, e-commerce, paiement mobile, e-santé, etc.).

Ce programme d'investissement est un véritable défi que veut relever la maison de téléphonie mobile, Moov Africa Gabon Télécom, au regard de son impact tant sur ses finances que sur la croissance du pays.