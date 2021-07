Afrique: Coupe d'Afrique des clubs - Mangasport déjà à pied d'œuvre, des interrogations persistent

Désigné avec Bouenguindi Sport par la tutelle pour représenter le Gabon en compétition africaine des Clubs, saison 2021 - 2022, Mangasport de Moanda a amorcé, depuis lundi dernier, sa première phase de préparation.

Reprise jugée très timide, car outre les anciens, Lauriant Kantsounga, Nicaise Kouassi, Obia Pième (Combiasso), Clench Loufilou Ndella, Romuald Tsitsigui, Johan L'engoualama et quelques recrus dont Christ Obama et Lilian Bikoro en provenance respectivement de Bouenguindi sport et l'US Bitam, le mercato de Manga-Sport ne donne pour l'heure, aucune indication.

A ce qui semble, les dirigeants du club minier n'ont pas pu exécuter leur mercato dans les délais afin de permettre une reprise avec toute l'ossature souhaitée pour la campagne africaine.

Situation très inconfortable pour le staff technique qui ne peut, aujourd'hui, exécuter son programme de travail dans la sérénité ,car le groupe est quasi incomplet.

Après plus de 500 jours d'inactivité sportive au Gabon, et à moins de deux mois du début de la compétition, les dirigeants du club minier devraient donner du leur pour, au moins permettre au staff technique de mieux peaufiner sa préparation. La cohésion du groupe reste la seule arme sur laquelle pourra s'appuyer le coach Jonny Kevin, quand on sait que la reprise du championnat national pourra être effective après que la campagne africaine ait débutée.