Madagascar: Transport routier - Une première application mobile pour les réservations

Le secteur du transport, même s'il est un levier de développement important pour le pays, figure parmi les grandes victimes d'une crise sanitaire mondiale, au même rang que le tourisme. En guise de réaction, Cotisse Transport a choisi de poursuivre son innovation en offrant Cotisse Play, la première application mobile de réservation de transport à Madagascar.

Les opérateurs de transport doivent avant tout redresser la barre et se montrer solidaires en ces temps de crise. Chose faite puisque le 22 juillet 2021, la Confédération du Tourisme de Madagascar, les directeurs de coopératives et de nombreux autres acteurs du transport routier sont venus soutenir Cotisse Transport dans le lancement de son application mobile de réservation baptisée Cotisse Play. Déjà auteur d'un site web de réservation en 2018, Cotisse Transport complète sa gamme avec cette application mobile. Selon Tojosoa Razafimahefa, vice-président du conseil d'administration de CTM : « c'est une initiative louable, car la digitalisation des services est inéluctable. Cela va aussi permettre aux autres coopératives d'emboiter ce pas vers le développement du secteur du transport ».

Fonctionnement. Il s'agit d'une application simple d'utilisation, téléchargeable gratuitement sur Google Play Store. Elle va permettre de planifier, de réserver et de payer son voyage en quelques minutes via un smartphone ou une tablette. De plus, ce serait l'idéal en ce moment pour éviter les déplacements vers les kiosques de réservation de billets. Avec un tel outil, les voyageurs gagnent du temps et limitent leur exposition à la Covid-19. Derrière cette application se cache comme d'habitude le savoir-faire des jeunes malgaches ; notamment CAPSULE IO pour le développement du produit et Hamac pour la communication et le marketing. Deux jeunes entreprises partenaires de longue date de la coopérative et engagées pour l'amélioration des services de transport à Madagascar.

Adaptée aux Malgaches. Selon les constats de la représentante du ministère des Transports à cet événement, les Malgaches occupent une grande partie de la clientèle du tourisme local. Pour Majunga par exemple, ce sont plus de 8 000 Malgaches par an qui visitent cette ville. Cette offre d'application mobile ne peut donc que favoriser le développement du secteur du tourisme. D'ailleurs, il semblerait que les voyageurs locaux sont plus intéressés par l'utilisation d'une application mobile. Le Directeur Général de Cotisse de nous confier que ce sont surtout les touristes étrangers qui ont utilisé le site web de réservation en ligne ces dernières années.

En huit ans d'existence, Cotisse Transport fait désormais office de pionnier dans le service du transport routier à Madagascar, grâce à sa volonté d'innover. Et tout ce progrès peut donner un bon exemple à tous les acteurs du secteur, en prenant conscience qu'il est toujours possible d'améliorer le service pour le bien des consommateurs.